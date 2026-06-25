El crecimiento de la economía del país en el primer trimestre es revisado fuertemente al alza

Publicado por Williams Perdomo 25 de junio, 2026

El país revisó al alza el crecimiento de su producto interior bruto (PIB) en el primer trimestre del año, que se situó en el 2,1%, frente al 1,6% informado anteriormente, según datos oficiales publicados este jueves.

El país mide el crecimiento de su economía trimestral mediante una proyección anualizada de 12 meses basada en las condiciones existentes en el momento de la medición.

En comparación con el último trimestre de 2025, la economía estadounidense creció un 0,5% durante los primeros meses del año.

En paralelo, Estados Unidos registró una inflación interanual del 4,1% en mayo, su nivel más alto en tres años, de acuerdo con el índice PCE, el indicador preferido por la Reserva Federal (Fed) para medir la presión de los precios.

El repunte de la inflación se produjo tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que elevó, entre otros factores, los costos de la gasolina.