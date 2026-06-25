“Por primera vez en 3.000 años”: Trump asegura que Oriente Medio entra en una etapa de paz

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de junio, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles durante su intervención en la inauguración de la Great American State Fair en el National Mall de Washington, D. C., que Oriente Medio está al borde de entrar en un período de estabilidad sin precedentes tras lo que describió como un acuerdo histórico alcanzado con Irán. En el evento, el mandatario republicano celebró el acuerdo anunciado recientemente con la teocracia islámica, presentándolo como uno de los principales logros de política exterior de su administración.

“Y la semana pasada firmamos un acuerdo histórico para poner fin al conflicto con Irán, reabrimos por completo el estrecho de Ormuz y logramos lo que ningún presidente había sido capaz de lograr antes”, dijo Trump, quien reiteró que uno de los puntos más importantes alcanzados con Teherán es impedir que su régimen obtenga armas nucleares. “Irán nunca tendrá un arma nuclear, y gracias al poder y la habilidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hoy”, añadió.

De igual forma, Trump también sostuvo que el conflicto debilitó gravemente las capacidades militares y la estructura de liderazgo de Irán. “Irán no tiene marina, no tiene fuerza aérea, no tiene capacidad antiaérea, no tiene lanzamientos de misiles, no tiene capacidad de fabricación y su liderazgo ha sido aniquilado”, afirmó Trump antes de añadir que “por primera vez en 3.000 años, finalmente vamos a tener paz en Oriente Medio”.

Mensaje del régimen iraní

A pesar de las declaraciones de Trump sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, funcionarios iraníes indicaron este miércoles que Teherán pretende mantener un control estricto sobre la navegación a través de esta estratégica vía marítima. Según declaraciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), los buques que transiten por el estrecho deberán seguir utilizando las rutas aprobadas por las autoridades iraníes. La organización advirtió que tomará medidas contra aquellas embarcaciones que no cumplan con sus requisitos.

“Hace unas horas, sin previo aviso ni coordinación con la República Islámica de Irán, algunas autoridades anunciaron una nueva ruta para el paso de barcos por el estrecho de Ormuz, lo cual es inaceptable y completamente peligroso. Por la presente se informa a todos que la única ruta permitida para el tránsito por el estrecho de Ormuz es la ruta designada por la República Islámica de Irán”, señaló el IRGC en un comunicado difundido por medios estatales iraníes.