Los hispanos se preparan para votar: el 76% afirma que acudirá a las urnas en las midterms

Publicado por Williams Perdomo 23 de junio, 2026

A poco más de cinco meses de las elecciones legislativas de noviembre, el 76% de los votantes hispanos registrados asegura estar "seguro" o "casi seguro" de acudir a las urnas, según una nueva encuesta bipartidista de UnidosUS realizada entre 3.000 votantes latinos registrados en todo el país.

El sondeo, presentado como el más amplio de su tipo para el ciclo electoral de 2026, refleja un electorado hispano altamente atento a la actualidad política y profundamente preocupado por cuestiones económicas que afectan su vida cotidiana.

La economía emerge como la principal prioridad para los votantes hispanos. El 60% identifica el costo de vida —incluyendo alimentos, gasolina y gastos básicos— como el asunto más importante que debería abordar Washington. A ello se suman las preocupaciones por los salarios y el empleo (40%), el costo de la atención médica (37%) y la vivienda (27%).

Los resultados muestran además un panorama económico complejo para muchas familias hispanas. Solo el 15% de los encuestados afirma vivir cómodamente, mientras que la mayoría asegura enfrentar dificultades derivadas del aumento de los precios de bienes y servicios esenciales.

La encuesta también revela un fuerte interés político dentro de la comunidad hispana. El 76% de los votantes registrados también asegura seguir las noticias nacionales y los acontecimientos políticos, mientras que el 68% se declara extremadamente o muy motivado para participar en las elecciones de noviembre.

Más allá de la economía, los votantes hispanos expresan inquietudes sobre el funcionamiento de las instituciones federales. El 84% considera que el Congreso está cediendo demasiada autoridad al poder ejecutivo, mientras que el 79% cree que el presidente debería obtener autorización del Congreso antes de emprender acciones militares contra otro país.

La inmigración aparece como la quinta prioridad política para los encuestados. Según UnidosUS, una mayoría de los votantes hispanos respalda vías de legalización para inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo en Estados Unidos y expresa reservas sobre la ampliación de fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin mecanismos adicionales de supervisión.