Venezuela revela un colosal endeudamiento de 240.000 millones de dólares y se encamina a la mayor reestructuración soberana de la historia

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 24 de junio, 2026

La magnitud real de la quiebra económica infligida por el régimen chavista en Venezuela está a punto de quedar expuesta ante los mercados internacionales: De acuerdo con un reporte exclusivo del Financial Times, la nación sudamericana se prepara para revelar a sus acreedores una deuda acumulada de 240.000 millones de dólares.

Esta cifra supera ampliamente las estimaciones previas de los inversionistas, que situaban el endeudamiento entre los 150.000 y 200.000 millones de dólares.

Con este volumen de compromisos impagos, el proceso de estabilización financiera de Venezuela eclipsará formalmente el histórico default de Grecia en 2012, convirtiéndose en la reestructuración soberana más grande de la historia moderna.

Un desplome del 72% de la economía bajo la sombra del chavismo

Bajo la dirección de Delcy Rodríguez, el régimen interino busca alcanzar un acuerdo definitivo con los tenedores de bonos antes de que concluya el año 2026, con el fin de superar el aislamiento financiero que marginó al país por casi una década.

Para ello, la firma estadounidense Centerview Partners, contratada como asesora financiera de Caracas, presentará a principios de julio una hoja de ruta de sostenibilidad económica inspirada en los estándares técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El diagnóstico de la firma financiera anticipa un panorama devastador sobre el legado productivo de la revolución bolivariana.

El marco macroeconómico que se publicará a finales de este mes calcula el tamaño actual de la economía venezolana en apenas 100.000 millones de dólares. Esto representa un desplome del 72,9% en comparación con los 370.000 millones de dólares registrados en 2012, el último año de gestión de Hugo Chávez.

Como consecuencia de esta contracción, la relación deuda-PIB del país se ha disparado por encima del 200%.

El complejo inventario de la deuda incluye alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos gubernamentales y de la estatal PDVSA, a los que se suman cerca de 40.000 millones por intereses acumulados tras el cese de pagos.

Asimismo, se estiman deudas comerciales de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares con petroleras y proveedores, más de 20.000 millones de dólares en compensaciones legales por las expropiaciones masivas del chavismo, y compromisos bilaterales que oscilan entre 10.000 y 20.000 millones con China, 6.000 millones con Rusia y 4.000 millones con bancas de desarrollo.

El regreso al dólar y el fin de los descuentos comerciales

El giro político y económico en Caracas ha sido recibido con optimismo en Washington. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró en declaraciones concedidas a la cadena CNBC que el dólar estadounidense será el eje central del comercio en la nueva etapa del país sudamericano.

El funcionario de la administración de Donald Trump subrayó la importancia de la moneda norteamericana dentro de la estrategia de reconstrucción. Bessent recordó que los esquemas económicos del régimen de Maduro obligaron a Caracas a evadir los canales tradicionales, forzándola a transar fuera del sistema bancario global

"Estaban vendiendo petróleo con descuento a China y no obtenían dólares", declaró el titular del Tesoro, puntualizando que el uso de la divisa estadounidense ofrece plenas ventajas de liquidez y acceso a los mercados de capitales.

El secretario estadounidense puntualizó que la política exterior de Washington continuará promoviendo el predominio global de su divisa: "La nueva Venezuela va a facturar en dólares, están volviendo al sistema del dólar".

Pese a que las exportaciones petroleras subieron a 5.500 millones de dólares en el primer trimestre de este año —frente a los 4.400 millones del cierre de la administración anterior—, analistas internacionales advierten que la recuperación total tomará tiempo.

Analistas de fondos de inversión señalan que, dada la complejidad técnica y la variedad de los acreedores involucrados, el proceso de reestructuración podría prolongarse hasta el año 2027.