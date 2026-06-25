México logra el pleno de victorias en el Grupo A del Mundial, mientras que Sudáfrica da la sorpresa ante Corea del Sur

Publicado por VozMedia Staff 24 de junio, 2026

(AFP) Los coanfitriones México se afianzó en el primer puesto del Grupo A del Mundial con un récord perfecto tras derrotar a la República Checa por 3-0 en el Estadio Azteca este miércoles.

México pasa a la ronda de dieciséis de final, que se disputará en el mismo estadio el 30 de junio, mientras que los checos regresan a casa tras quedar últimos del grupo.

Mateo Chávez adelantó a México en el minuto 55 y Julián Quiñones aprovechó el desorden en la defensa checa seis minutos más tarde para ampliar la ventaja.

Álvaro Fidalgo puso la guinda a una noche brillante para los mexicanos al rematar a puerta un centro a los cuatro minutos del tiempo añadido.

México llegó incluso a dar entrada al portero Guillermo Ochoa como suplente en la segunda parte, lo que permitió al veterano disputar su sexta fase final del Mundial a los 40 años.

Sudáfrica sorprende a Corea del Sur y hace historia en el Mundial



Sudáfrica venció a Corea del Sur por 1-0 el miércoles y se clasificó para las eliminatorias del Mundial por primera vez en su historia, un giro sorprendente tras una desastrosa derrota en su debut.

Los Bafana Bafana, que participaban en un Mundial por primera vez desde que lo organizaron en 2010, eran dados por perdidos tras su derrota por 2-0 ante México, ganador del Grupo A , en el partido inaugural del torneo.

Pero lucharon hasta conseguir un empate contra la República Checa y se impusieron en lo que fue, en la práctica, un duelo a muerte con Corea del Sur por el segundo puesto en Monterrey, gracias al gol de Thapelo Maseko en la segunda parte.

El seleccionador de Sudáfrica Hugo Broos afirmó que le resultaba difícil expresar con palabras el logro de su equipo.

«Marcamos ese gol y fueron veinte minutos de infarto en los que esperábamos que el partido terminara lo antes posible», declaró el belga.

«Así que sí, estamos en la segunda ronda. Es histórico. Pero estoy muy contento por los chicos. Llevo cinco años trabajando con ellos. Y lo que hemos conseguido en estos cinco años es increíble».

Sudáfrica aprovechó su oportunidad cuando Tshepang Moremi centró hacia Maseko, quien esta vez mantuvo la calma y remató al primer palo en el minuto 63.

Corea del Sur apretó con fuerza en los últimos compases, pero se quedó sin tiempo, lo que significa que Sudáfrica se enfrentará a la coanfitriona Canadá en Los Ángeles el 28 de junio.