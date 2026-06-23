De una fortuna millonaria a números rojos: Ilhan Omar modifica su declaración financiera y reporta patrimonio negativo

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 22 de junio, 2026

La congresista demócrata Ilhan Omar, conocida por sus posturas de extrema izquierda, se encuentra bajo el escrutinio público tras presentar una drástica rectificación en sus declaraciones patrimoniales obligatorias.

Según un reporte revisado por Fox News Digital, las nuevas presentaciones ante el Congreso muestran una reducción radical en el valor de los activos controlados por Omar y su cónyuge, sugiriendo que la legisladora posee actualmente un patrimonio neto negativo.

En sus informes previos correspondientes al ejercicio 2024, la representante de Minnesota había declarado un patrimonio conjunto que oscilaba entre los 6 millones y los 30 millones de dólares.

Dichas cifras llamaron poderosamente la atención de legisladores y analistas conservadores, quienes han fiscalizado de cerca presuntas irregularidades y fraudes financieros dentro de ciertas estructuras comunitarias en Minneapolis. No obstante, en la nueva documentación entregada, el valor máximo de sus bienes se desplomó a un tope de apenas 125.000 dólares.

El misterioso colapso de los activos corporativos

La vertiginosa devaluación patrimonial de la legisladora proviene principalmente de la reclasificación de las empresas vinculadas a su esposo, Tim Mynett, un consultor con amplia trayectoria en el entorno político de Washington.

En la declaración anterior, una bodega de vinos vinculada a Mynett figuraba con un valor estimado de entre 1 millón y 5 millones de dólares, un renglón que ahora pasó a declararse en "cero". Asimismo, la firma de asesoría en capital de riesgo propiedad de su cónyuge sufrió una modificación idéntica.

El negocio, que inicialmente se tasó entre los 5 millones y los 25 millones de dólares, fue reportado sin valor alguno en las últimas actualizaciones. De igual forma, las planillas fiscales revelaron que los ingresos de Mynett por concepto de consultoría pasaron de un rango de hasta un millón de dólares en 2024 a reportar únicamente ganancias marginales de entre 200 y 1.000 dólares procedentes de la bodega de vinos, catalogada actualmente como inactiva.

Ante la disparidad, el equipo de prensa de Omar argumentó que los documentos previos se basaron de buena fe en datos incompletos proporcionados por contadores, los cuales presuntamente reflejaban el valor total de las corporaciones y no la participación individual de Mynett.

"La declaración enmendada confirma lo que hemos dicho todo el tiempo: la congresista no es millonaria", afirmó una portavoz de Omar a Fox News Digital, justificando la variación como un simple error contable.

Deudas acumuladas y balances en rojo

Los nuevos rangos financieros suministrados al Congreso exponen una realidad presupuestaria precaria para la política progresista. Tomando como base las estimaciones más bajas de sus activos actuales, tasadas en 20.000 dólares, frente a los pasivos acumulados por la pareja, el balance final arroja un saldo deficitario.

De acuerdo con el desglose del informe revisado, el matrimonio arrastra compromisos financieros pendientes de pago significativos.

El esposo de la congresista mantiene una deuda en tarjetas de crédito que oscila entre los 15.000 y los 50.000 dólares, mientras que la propia representante por Minnesota adeuda una suma similar, de entre 15.000 y 50.000 dólares, por concepto de préstamos estudiantiles.

La brusca oscilación en los balances financieros de Ilhan Omar plantea interrogantes legítimas sobre la transparencia y la rigurosidad con la que los legisladores demócratas rinden cuentas ante la ciudadanía.