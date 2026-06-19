La contienda por el escaño de Swalwell en California se definirá en una segunda vuelta tras una primera elección sin mayoría clara

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de junio, 2026

La contienda para ocupar el escaño del Congreso que pertenecía al demócrata Eric Swalwell avanzará a una segunda vuelta después de que ningún candidato lograra superar el 50% de los votos en la elección especial de California, según mostraron proyecciones de DDHQ publicadas el jueves. La senadora estatal de California Aisha Wahab y la funcionaria de transporte del Área de la Bahía Melissa Hernandez, ambas demócratas, terminaron como las dos candidatas más votadas y se enfrentarán en una segunda vuelta programada para el 18 de agosto. La ganadora representará al distrito congresional 14 de California durante el resto del año.

La elección especial se desencadenó después de que Swalwell renunciara al Congreso en abril tras acusaciones de conducta sexual inapropiada. También abandonó su campaña para gobernador de California, donde era considerado un aspirante destacado. En el comunicado con el que confirmaba su salida de la Cámara de Representantes, Swalwell dijo que luchará "contra la grave y falsa acusación que se ha vertido contra mí", al mismo tiempo que pedía disculpas y asumía su responsabilidad.

Las dos candidatas volverán a competir en noviembre por un mandato completo en el Congreso, después de haber avanzado en el proceso de primarias de California. Wahab se posicionó como la favorita, al obtener aproximadamente el 43% de los votos. Hernandez le siguió con cerca del 17%, mientras que la abogada y candidata demócrata Rakhi Israni Singh obtuvo alrededor del 13%.

Wahab, quien actualmente se desempeña como senadora estatal de California y ocupa el cargo de líder asistente de la mayoría en la legislatura estatal, ha centrado su campaña en temas relacionados con la asequibilidad y la sostenibilidad ambiental. Por su parte, Hernandez, exalcaldesa de Dublin, California, ha enfocado su campaña en abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda en el estado y promover una reforma migratoria.