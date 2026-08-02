Idaho; un tiroteo en un restaurante de Twin Falls deja al menos tres muertos y siete heridos

Publicado por Israel Duro 2 de agosto, 2026

Una persona abrió fuego el sábado en una hamburguesería de Twin Falls, en el estado de Idaho, dejando al menos tres muertos y siete heridos, según la policía. Las autoridades confirmaron que el sospechoso también murió.

El jefe de la policía de Twin Falls, Matthew Hicks, señaló que se vivió "una escena muy caótica", que hizo que en un primer momento los agentes no pudieran informar siquiera del número de víctimas y de si el tirador se encontraba entre los muertos.

"Una escena muy caótica"

Hicks advirtió de que el número de heridos podría incrementarse según avancen las investigaciones dado el caos vivido, con un gran número de personas huyendo. De hecho, en sus primeras apariciones, el portavoz de la ciudad, Josh Palmer, dijo a NBC Newstan sólo apuntó dos personas heridas.

El restaurante donde se vivió el tiroteo era un In-N-Out que acababa de abrir sus puertas en un concurrido centro comercial, y había cientos de personas en la zona cuando se produjo el tiroteo, alrededor de las 2:00 pm.

Tiros en la cocina y clientes aterrados

De acuerdo con los vídeos que circulan por las redes sociales y testimonios de testigos, el tiroteo se inició en la cocina, mientras los clientes aterrados trataban de huir o se arrojaban al suelo, como narró a The Guardian Nayeli Rodriguez, quien estaba en el restaurante esperando la comida con sus hijas cuando oyó disparos procedentes de la cocina.

Un empleado dijo que se trataba de un tiroteo y pidió a la gente que se tirara al suelo. Rodríguez contó que un hombre mayor intentó protegerla a ella y a sus hijas, y que fueron de las últimas en salir corriendo al exterior. "Intentábamos llegar lo más lejos posible y unos ángeles nos dejaron subir a su coche. Dejé mi coche allí, en el aparcamiento", narró la aterrada testigo.

Empleados heridos y tiroteo contra un hombre con un rifle estilo AR

Un hombre con un rifle tipo AR apareció desde la zona de drive-thru, y una persona abrió fuego contra ella, de acuerdo con Lane Koehn, 34, quien se enontraba en un semáforo cerca, vio cómo alguien con el uniforme de In-N-Out arrastraba por el aparcamiento a una persona, también uniformada, que sangraba por una herida de bala en el pecho.

El empleado, el propio Koehn y el hombre de la pistola se quedaron allí hasta que llegaron los paramédicos para atenderla. "Estaba bastante mal, pero no lo sé. Espero que haya sobrevivido", dijo el testigo. Otro video publicado en redes sociales mostró a personas que huían del lugar.

Twin Falls es una ciudad de unos 56.000 habitantes en el sur de Idaho, a unos 290 kilómetros al noroeste de Salt Lake City.