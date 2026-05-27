El Imperio contraataca: legisladores de California y un juez de Kansas bloquean los esfuerzos para ayudar a los niños con confusión de género

Personas asisten a una concentración por el Día de la Visibilidad Trans en Washington AFP .

Publicado por Just The News 27 de mayo, 2026

La llamada industria de la atención a la afirmación de género está en retroceso en gran parte de EE UU, ya que los tribunales mantienen las prohibiciones de las transiciones de género medicalizadas para menores y protegen a los asesores de la afirmación obligada de la confusión de género, mientras que los estados rojos eliminan las barreras para que los detransicionistas mayores demanden a sus proveedores y facilitan la mitigación médica de sus procedimientos arrepentidos.

El lucrativo campo de los bloqueadores de la pubertad, las hormonas transgénero y las intervenciones quirúrgicas, un paso rutinario para los niños cuya confusión de género se afirma a través de transiciones sociales como el uso de pronombres del sexo opuesto, también se enfrenta a indemnizaciones por jurado potencialmente paralizantes, como lo demuestra el pago de 2 millones de dólares por negligencia médica en Nueva York para el detransicionador Fox Varian.

En las últimas semanas, los profesionales han recibido señales contradictorias sobre sus perspectivas de futuro: en Oregón, los proveedores de servicios de reafirmación de género han llegado a un acuerdo con un detransicionador adulto antes del juicio; en Kansas, un juez ha bloqueado la prohibición de las transiciones de género medicalizadas para menores y el Senado de California ha puesto en el punto de mira a los terapeutas que ayudan a los niños a resolver su confusión de género.

Camille Kiefel anunció que había resuelto su demanda de casi cuatro años por mala praxis contra sus proveedores de salud mental, cuya supuesta evaluación fraudulenta y apresurada antes de recomendarle una doble mastectomía se asemeja mucho a las exitosas alegaciones de Varian. Kiefel, fundadora de Detrans Help, dijo a Just the News que los términos son confidenciales.

Un tribunal de Oregón resucitó la demanda a finales de 2023 después de que inadvertidamente caducara debido a una confusión de papeleo cuando el abogado de Kiefel tuvo que retirarse debido a un diagnóstico fatal de cáncer. La demanda paralela de Kiefel contra la clínica y el cirujano que le extirparon el pecho, presentada hace dos años, fue desestimada alegando que había prescrito.

Se trata del primer acuerdo alcanzado "a última hora antes de un juicio con jurado" y habría sido el primer juicio sobre una transición de género medicalizada llevada a cabo en la edad adulta, según el periodista especializado en medicina de género Ben Ryan, que dio la noticia.

"Es difícil porque ahora soy la más sana mentalmente y la más estable mentalmente que he estado en toda mi vida, pero ahora ya no tengo mis pechos", dijo Kiefel a Fox News.

Ryan dijo que ha seguido 27 demandas de detransición en EE.UU. desde 2022, muchas de las cuales fracasaron por prescripción, incluida la demanda de detransición de Kaya Clementine Breen contra la pediatra del Hospital Infantil de Los Ángeles Johanna Olson-Kennedy. Breen ha recurrido la desestimación de la demanda el pasado otoño.

Olson-Kennedy es conocida por haber admitido que ocultó los resultados de un estudio financiado por los contribuyentes que no encontró mejoras en la salud mental de los niños sometidos a tratamientos de reafirmación de género.

Las producciones de la Ley de Libertad de Información a otro periodista de medicina de género, Jesse Singal, revelaron que los Institutos Nacionales de Salud se echaron atrás a la hora de exigir a Olson-Kennedy que utilizara un grupo de control en el ensayo después de que ella protestara porque retirar los bloqueadores de la pubertad no era ético, a pesar de que el objetivo de su estudio era comprobar cómo afectaban los bloqueadores a la salud mental.

El Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte estudia la posibilidad de reanudar la demanda por negligencia profesional de la transeúnte Prisha Mosley contra sus proveedores, que un tribunal inferior desestimó por exceder el plazo de prescripción a pesar de que la Legislatura había ampliado dicho plazo a 10 años.

El juez menosprecia al perito que salvó la prohibición similar de Alabama



El juez de distrito del condado de Douglas, Carl Folsom, preseleccionado para el Tribunal Supremo de Kansas, bloqueó temporalmente la prohibición estatal de las transiciones de género medicalizadas para niños, aprobada por la legislatura liderada por el Partido Republicano frente al veto de la gobernadora demócrata Laura Kelly.

Dijo que es probable que los menores seudónimos Lily Loe y Ryan Roe, y sus padres, prevalezcan en su demanda de que la SB 63 viola el "derecho a la autonomía personal" de la Constitución de Kansas y el "derecho fundamental de los padres a tomar decisiones médicas por sus hijos."

Folsom confundió el sexo con la identidad de género y los estereotipos sexuales con la disforia de género, respectivamente, tan sólo tres páginas en la opinión de 117 páginas. Loe fue "asignado varón al nacer" pero "su identidad de género es femenina", como confirma el deseo de Loe de "muñecas, maquillaje y juguetes tradicionalmente femeninos" a los 18 meses, escribió Folsom.

El juez consideró que los testigos expertos de los demandantes eran "creíbles y fiables", y afirmó que habían testificado que la atención de afirmación de género "sólo se proporciona tras un riguroso proceso de consentimiento informado que requiere el consentimiento informado inicial y continuo de los padres y el asentimiento del adolescente".

Uno de ellos es el psiquiatra infantil Jack Turban, de la Universidad de California en San Francisco, cuyo estudio, que pretende desacreditar la "disforia de género de inicio rápido" -una explicación por contagio social de la confusión de género en la adolescencia-, ha sido cuestionado por motivos metodológicos. El periodista especializado en medicina de género Singal escribió en su momento una larga crítica del estudio de Turban.

Folsom también acreditó que la clínica estatal Gender Pathways Services, que proporciona la atención a la que recurren los demandantes, sigue las directrices de la Endocrine Society.

Olson-Kennedy había invocado las directrices de la sociedad para disuadir a los NIH de obligarla a utilizar un grupo de control en su estudio sobre el bloqueador de la pubertad, pero Singal argumentó que las directrices carecen de "muchas de las barandillas que tratan de atenuar el papel del sesgo humano en el desarrollo de directrices" y no están respaldadas por "pruebas de calidad".

Folsom menospreció a los testigos expertos del fiscal general de Kansas, Kris Kobach, incluido el sexólogo James Cantor, cuyo informe pericial no sellado en la exitosa defensa de Alabama de su prohibición similar reveló que el gobierno de Biden presionó a la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero para que se deshiciera de los mínimos de edad recomendados para diversas formas de atención.

Olson-Kennedy también se había apoyado en las directrices de la WPATH para obligar a los NIH a ceder.

"El Tribunal no da crédito al testimonio del Dr. Cantor en cuanto a los efectos reales o potenciales de los bloqueadores de la pubertad o las terapias hormonales porque carece de las cualificaciones necesarias para ofrecer sus opiniones y no las ha fundamentado", escribió Folsom. "Sus opiniones se basan únicamente en información selectiva, conjeturas e investigaciones sacadas de contexto".

Kobach criticó al juez por crear "un nuevo derecho de los padres a obtener tratamientos ilegales para sus hijos", informó el Kansas Reflector.

El Senado de California aprobó la semana pasada una ley para ampliar drásticamente el plazo de prescripción para demandar a los proveedores de la llamada terapia de conversión, utilizando el modelo de "agresión sexual infantil".

El proyecto de ley SB 934 define los "esfuerzos de cambio de orientación sexual o identidad de género" como las prácticas de los proveedores de salud mental autorizados que "tratan de dirigir a un paciente hacia un resultado predeterminado de orientación sexual o identidad de género", incluidos los esfuerzos para desalentar o promover "cualquier identidad de género o expresión de género en particular".

No parece eximir a la terapia de conversación del tipo que el Tribunal Supremo dijo que Colorado no podía castigar en el precedente Chiles de este año, o eximir a los esfuerzos dirigidos por el paciente para mitigar la confusión de género no deseada.

Los clientes pueden reclamar daños y perjuicios a sus proveedores en un plazo de 22 años tras cumplir los 18 si el demandante era menor cuando se llevó a cabo la terapia, en un plazo de 10 años si el demandante era adulto en ese momento, o en un plazo de cinco años tras descubrir "que el daño psicológico o la enfermedad ocurridos después de la conducta fueron causados por la orientación sexual o los esfuerzos de cambio de identidad de género".

El senador demócrata por el estado de California Scott Weiner dijo que presentó el proyecto de ley "cuando quedó claro que el Tribunal Supremo pondría en peligro legal las prohibiciones de las terapias de conversión para jóvenes, como la de California". El estado fue pionero en este tipo de prohibiciones en 2012.

Dado que el alto tribunal ha dictaminado que "esta tortura psicológica está sujeta a la Primera Enmienda -un fallo radical & horrible-, California debe dar un paso adelante para proteger a las personas de esta mala práctica", escribió Wiener. "Afortunadamente, la sentencia del Tribunal Supremo dejó claro que no se aplicaba a las demandas por mala praxis. Así que mala praxis será".

© Just The News.