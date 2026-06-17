Primarias 2026: revés en Georgia para Trump, que presume de las victorias de su candidatos para el Senado

Publicado por Israel Duro 17 de junio, 2026

Donald Trump cosechó dos rotundas victorias y una derrota light en la jornada de primarias del martes. Mientras que sus candidatos para el Senado en Oklahoma y Alabama consiguieron que sus nombres figuren en las papeletas de las midterms de noviembre, el empresario Rick Jackson sorprendió al aspirante respaldado por el presidente en la carrera por la Gobernación de Georgia.

No obstante, Trump no pareció muy afectado por el revés en Georgia, puesto que poco antes del inicio de la votaciones, el presidente había calificado a Jackson como "un buen hombre" y aseguró: «Lo único que quiero decir es que, gane quien gane mañana, será una victoria para MAGA".

De hecho, felicitó a Jackson en Truth Social como si hubiera sido uno de los candidatos que había respaldado oficialmente:

"Rick Jackson disputó una campaña de TRUMP estupenda. ¡Muy inteligente! El sábado por la noche estuvo conmigo haciendo una presentación. ¡Increíble!!! Ganó a un tipo estupendo, Burt Jones, ¡que tiene un futuro fantástico!".

Collins, victoria para el candidato de Trump al Senado en Georgia

En la misma Georgia no hubo revés para el candidato trumpista al Senado. Así, el congresista Mike Collins se impuso a Derek Dooley y jugará el escaño en la Cámara Alta contra el senador en activo demócrata Jon Ossoff.

En su mensaje de felicitación en Truth Social, el presidente aseguró que hará campaña por él antes de cara a las elecciones de noviembre para ayudar a derrotar al "Ese patético y fracasado senador dumócrata, Os (¡imbécil!), que es un chiste en Washington. ¡Nadie sabe siquiera quién es!!!"

Barry Moore, un "guerrero MAGA totalmente de fiar", para sustituir a Tuberville por Alabama

En Alabama, Barry Moore, al que Trump había calificado como un "guerrero MAGA totalmente de fiar", lidera ampliamente la carrera al exnavy seal Jared Hudson

Aunque desde un primer momento se vio que contaba con el respaldo mayoritario, finalmente Moore se impuso con el 55,8 % de los votos frente al 44,2 % de Hudson.

Kevin Hern, la elección de Trump para sustituir a Markwayne Mullin, luchará por el Senado

El representante Kevin Hern, a quien Trump apoyó para sustituir a Markwayne Mullin en la Cámara Alta tras la elección de éste como secretario de Seguridad Nacional, se impuso en la carrera para competir por un escaño en el Senado en Noviembre.

Además de Trump, Hern contaba con el apoyo oficial del líder de la Mayoría en el Senado John Thune y del presidente del Comité Nacional Republicano del Senado, Tim Scott.