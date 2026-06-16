La Casa Blanca brinda nuevos detalles sobre la expulsión del árbitro somalí: "Estaba hablando con gente muy peligrosa"

Publicado por Joaquín Núñez 15 de junio, 2026

Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA 2026, brindó más detalles sobre la expulsión del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan. En diálogo con CBS News, Giuliani aseguró que el árbitro "estaba hablando con gente muy peligrosa".

Artan, quien contaba con una visa válida tras haber sido seleccionado por la FIFA para dirigir partidos del torneo, fue devuelto a su país luego de que las autoridades le negaran la entrada a Estados Unidos al arribar al aeropuerto de Miami. Sin dar inicialmente más detalles, la Casa Blanca justificó la decisión alegando preocupaciones de seguridad nacional.

En este contexto llegaron las declaraciones de Giuliani, cuyo grupo de trabajo tiene el objetivo principal de coordinar la seguridad y la planificación del Gobierno federal para el torneo. En una entrevista con CBS News, declaró que Artan estuvo en contacto con gente "muy peligrosa" y lo hizo "inmediatamente antes" de que intentara entrar en Estados Unidos.

"Hay información clasificada de la que no podemos hablar ahora. Quizás en algún momento se haga pública", añadió.

Además, el hijo del exalcalde Rudy Giuliani fue consultado particularmente sobre la situación de la selección de fútbol de Irán. Si bien tanto el plantel como el cuerpo técnico ingresaron sin problemas al país, algunos funcionarios, directivos y miembros del personal de apoyo de la federación iraní fueron rechazados o tuvieron problemas para obtener autorización de ingreso.

"El presidente quiere asegurarse de que hablamos de lo que realmente ocurre sobre el terreno de juego. Gran parte de ello consiste en garantizar la seguridad, no solo en los estadios, sino también en los campamentos base y los centros de entrenamiento. Estamos muy satisfechos con cómo han ido las cosas hasta ahora con ese equipo, y seguiremos vigilando muy de cerca la situación", continuó Giuliani.

"El secretario Marco Rubio lo dijo muy claramente. Cualquiera que tenga vínculos directos con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) no va a entrar en los Estados Unidos de América, y no van a permitir que el Mundial sea la razón por la que puedan entrar. Así que creo que está muy claro por qué", finalizó.