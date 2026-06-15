Miami despliega estaciones de enfriamiento y refugios climatizados para enfrentar el calor extremo durante el Mundial 2026
Las autoridades instalaron cuatro centros de enfriamiento dentro del estadio, habilitaron 60 espacios con aire acondicionado y reforzaron la red de hidratación gratuita para proteger a aficionados y trabajadores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Ante las altas temperaturas previstas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el condado de Miami-Dade puso en marcha un amplio plan de prevención para reducir los riesgos asociados al calor extremo en una de las sedes consideradas más vulnerables del torneo.
Las autoridades locales informaron que se instalaron cuatro estaciones de enfriamiento dentro del estadio que albergará los partidos del Mundial, además de una red de 60 bibliotecas, parques y edificios públicos con aire acondicionado disponibles para residentes y visitantes que necesiten resguardarse de las altas temperaturas.
El operativo también incluye puntos de hidratación gratuita, remolques de distribución de agua y ocho estaciones HydroStations™ ubicadas en paradas del transporte público, donde los asistentes podrán acceder a agua potable fría y rellenar sus botellas.
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"El calor no es un juego, y en Miami-Dade lo sabemos"
"El calor no es un juego, y en Miami-Dade lo sabemos", afirmó la alcaldesa Daniella Levine Cava al presentar la campaña de prevención lanzada con motivo del torneo. La funcionaria instó a los asistentes a mantenerse hidratados, buscar sombra y reconocer los síntomas asociados al agotamiento por calor y al golpe de calor.
La iniciativa surge en medio de crecientes preocupaciones por el impacto de las temperaturas extremas en el Mundial. Un análisis de la organización World Weather Attribution advirtió que 26 de los 104 partidos programados podrían disputarse bajo condiciones consideradas peligrosas para jugadores, trabajadores y espectadores.
Asimismo, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) considera que cuando la temperatura de bulbo húmedo global (WBGT) alcanza los 28 grados Celsius, debe evaluarse la suspensión de los encuentros debido al riesgo para la salud. Este índice combina temperatura, humedad, radiación solar y velocidad del viento para medir el estrés térmico real sobre el cuerpo humano.
Los estudios más recientes también sugieren que el calor extremo afecta directamente el rendimiento deportivo. Investigaciones realizadas durante el Mundial de Clubes de 2025 encontraron que los futbolistas reducen la intensidad de juego, realizan menos esprints y administran con mayor cautela su esfuerzo físico cuando las condiciones térmicas son adversas.
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Miami recomienda: beber agua cada 20 minutos y usar ropa ligera
Bajo el lema "El calor no es un juego", la campaña recomienda beber agua cada 20 minutos, utilizar ropa ligera y de colores claros, aplicar protector solar, realizar pausas frecuentes en zonas con sombra o aire acondicionado y prestar atención a señales de agotamiento o golpe de calor.
El condado indicó que los horarios y ubicaciones de los centros de enfriamiento estarán disponibles en su portal oficial para facilitar la planificación de asistentes y visitantes durante las semanas de competición.
La estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio para adaptar los grandes eventos deportivos a un escenario climático cada vez más desafiante.