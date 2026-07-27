El polémico juez Boasberg, contrario a Trump, sigue dictando sentencias en contra del presidente, pero estas siguen siendo anuladas

Un polémico juez federal sigue fallando en contra del presidente Donald Trump y sus sentencias son revocadas sistemáticamente por tribunales superiores.

James Jeb Boasberg, el juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, ha visto cómo algunas de sus decisiones más destacadas han sido suspendidas, revocadas o remitidas a tribunales de apelación para su revisión.

Boasberg, de 62 años, fue nombrado juez federal por el presidente Barack Obama en 2011 tras haber prestado servicio durante casi una década en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia, y ha resuelto varios casos relacionados con la Administración Trump en los ámbitos de la inmigración y la autoridad ejecutiva.

En marzo de 2025, bloqueó temporalmente el uso por parte de la administración de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente a presuntos miembros de la banda venezolana "Tren de Aragua" sin seguir los procedimientos tradicionales de inmigración. Cuando continuaron los vuelos de deportación, Boasberg determinó posteriormente que encontraba motivos fundados para iniciar un procedimiento penal por desacato contra funcionarios de la administración.

Dicho procedimiento por desacato finalmente no prosperó tras la revisión en apelación.

El problema de Boasberg: aceptar la separación de poderes



En abril de 2026, el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia archivó la investigación por desacato de Boasberg, y la mayoría la calificó de "intromisión judicial indebida en la autonomía de un poder igual al suyo".

Boasberg también ordenó al Gobierno que garantizara las garantías procesales a los venezolanos deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. El Tribunal Supremo anuló esa orden el 7 de abril de 2025.

Asimismo, ordenó al Gobierno de EEUU que facilitara el regreso de más de 130 deportados para que pudieran impugnar sus expulsiones. Dicha orden según se informa, sigue pendiente de revisión en apelación.

Roberts: El juicio político no es la respuesta a los jueces activistas



Trump pidió el juicio político de Boasberg tras una de sus sentencias sobre deportación, lo que llevó a el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a emitir una inusual declaración pública. "El juicio político no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una resolución judicial", afirmó.

La fiscal general Pam Bondi ordenó posteriormente al Departamento de Justicia de EEUU que presentara una denuncia por conducta indebida judicial, alegando que Boasberg había realizado comentarios inapropiados sobre la Administración durante una reunión de la Conferencia Judicial.

La denuncia fue finalmente desestimada por otro juez federal, quien concluyó que no se había demostrado la existencia de conducta indebida.

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