California: Xavier Becerra se aseguró un lugar en las elecciones generales y espera rival entre Hilton y Steyer

Publicado por Joaquín Núñez 5 de junio, 2026

Xavier Becerra avanzó a las elecciones generales a gobernador de California. Tres días después de las elecciones, las autoridades electorales del estado reportaron que el demócrata había obtenido el primer puesto, avanzando automáticamente a noviembre. A falta de contar poco menos de un tercio de los votos, enfrentará al republicano Steve Hilton o al demócrata Tom Steyer.

Según el sistema electoral de California, los candidatos de ambos partidos deben competir todos contra todos en lo que se conoce como la 'jungle primary'. Independientemente del partido, los dos candidatos más votados avanzan a una segunda vuelta, mientras que los demás quedan eliminados.

Según reportó el portal Decision Desk HQ, con el 69% de los votos contabilizados, Becerra obtuvo el primer puesto con el 26,8% de los votos y se aseguró una de las dos plazas en la elección general. Más atrás aparecen Steve Hilton (26,3%) y Tom Steyer (21%), quienes pelean por un lugar en las generales del 3 de noviembre.

"Ustedes construyeron esto. Sin la chequera de los multimillonarios, solo el poder del pueblo. Nunca lo olvidaré. Me siento profundamente honrado y agradecido por pasar a la elección general para convertirme en vuestro próximo gobernador. California ha hablado alto y claro. Queremos un gobernador de la clase trabajadora que no se deje comprar, que no se deje intimidar y que nunca se eche atrás", expresó Becerra en un video publicado en sus redes sociales.

"California, esto no ha hecho más que empezar. Han seguido luchando conmigo y, en la noche de las elecciones, hemos demostrado que vale la pena luchar por este estado. Ahora llevamos esa lucha hasta noviembre. Empecemos con buen pie. Vamos a ganar esto", añadió.

Becerra, que inicialmente registraba menos del 10% de intención de voto, se benefició del escándalo de Eric Swalwell. El congresista lideraba entre las preferencias demócratas hasta que recibió diversas acusaciones de abuso sexual, lo que lo llevó a suspender su campaña e incluso a renunciar al Congreso.

Antes de ser candidato a gobernador, Becerra fue congresista, fiscal general de California y más recientemente secretario de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden.