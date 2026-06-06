"No me voy a ninguna parte": Wiles rechaza el reporte que la da por fuera de la Administración Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de junio, 2026

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, desmintió este viernes un reporte que asegura que planea abandonar su cargo en la Administración del presidente Donald Trump y lo calificó de "ficción", al dejar claro que no tiene intención de dejar su puesto.

La versión partió de una nota del tabloide británico Daily Mail, que citó a cinco "fuentes internas" para sostener que Wiles —quien acompaña a Trump desde 2015— estaría "agotada" por el funcionamiento actual del gabinete. Según esas fuentes, la funcionaria habría tomado como un "insulto" la decisión del presidente de designar al titular de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, como director interino de Inteligencia Nacional.

Wiles respondió duramente en la red social X. "Después de una semana llena de logros del presidente Trump, tengo el placer de leer una pieza de ficción de viernes, cortesía del Daily Mail. Para que quede absolutamente claro: no me voy a ninguna parte. Me siento honrada y orgullosa de servir al presidente Trump, orgullosa de nuestro equipo, y sigo plenamente comprometida con sacar adelante su agenda en nombre del pueblo estadounidense".

En el mismo mensaje, apuntó contra un sector de la prensa. "Algunos en los medios llevan una década intentando fabricar dramas en torno al presidente Trump y a quienes trabajan para él. Se equivocaron entonces y se equivocan ahora. Nos vemos el lunes".

El reporte sobre una eventual renuncia llega meses después de que el propio Trump revelara, en marzo, que Wiles había sido diagnosticada con un cáncer de mama en etapa temprana. En aquel momento, el presidente señaló que la funcionaria optó por iniciar el tratamiento de inmediato y continuar trabajando casi a tiempo completo desde la Casa Blanca, y sostuvo que su pronóstico era "excelente".

Wiles dirigió la campaña presidencial de Trump en 2024 y asumió en enero de 2025 como la primera mujer en ocupar la jefatura de gabinete de la Casa Blanca.