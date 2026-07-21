En todo el país, el éxodo por altos impuestos que predijo Trump tiene una secuela en el Medio Oeste

Publicado por Amanda Head 21 de julio, 2026

Con la reciente salida de la sede central de True Value Hardware, Illinois parece estar imitando la fórmula de California que repele a las empresas, reforzando las advertencias del presidente Donald Trump a los estados demócratas de que impuestos más altos equivalen a más salidas.

"Las personas y empresas generadoras de empleo se ven obligadas a huir a niveles nunca vistos antes. Recuerden, una vez que las personas y las empresas se van, nunca regresan", publicó Trump en su cuenta de Truth Social en abril.

True Value se une a la lista de otras empresas históricas de Illinois como Boeing, Tyson Foods, Morton Salt y Caterpillar, esta última advirtió expresamente que la incapacidad del estado para equilibrar el presupuesto y bajar los impuestos estaba expulsando a las empresas.

Fundada en Illinois en 1948, la mayorista de ferretería se traslada a Fort Wayne, Indiana, tras su quiebra en 2024 y su adquisición por su rival Do It Best. La empresa citó la necesidad de estabilidad a largo plazo y de un entorno más favorable para los negocios, lo que supone la pérdida de cientos de empleos en su sede central y de los ingresos asociados para el estado.

El "Índice de Crecimiento U-Haul" es un indicador líder de hacia dónde se están mudando las personas y las empresas. Los datos más recientes muestran un número abrumador de empresarios y trabajadores abandonando Illinois y California en busca de pastos más verdes en Texas y Florida. Otros estados que actúan como refugios frente a los altos impuestos y la asfixia regulatoria incluyen Carolina del Norte, Tennessee y Arizona.

Incluso la franquicia de la NFL de los Chicago Bears anunció en junio que se trasladaría a Hammond, Indiana

En un golpe particularmente duro para el Estado de la Pradera, los Chicago Bears, la franquicia de la NFL que tuvo su hogar en Chicago durante más de 100 años, anunciaron en junio que se trasladarían a Hammond, Indiana.

Soldier Field, hogar de los Bears, es el estadio más pequeño de la liga en capacidad, está expuesto a las inclemencias del tiempo en un clima duro y, a pesar de haber adquirido 326 acres en el hipódromo cercano de Arlington Park en 2021 para un posible nuevo sitio, el clima empresarial era demasiado incierto para que el equipo histórico pudiera sobrevivir. Además, para construir un nuevo estadio con ayuda de la base de aficionados, se necesitaría alivio fiscal para hacerlo viable, incluso después de una inversión privada de $2.000 millones.

California: el clima fiscal original de "haz las maletas"

El Estado Dorado tiene su propio grupo de empresas de alto perfil que han dicho adiós a los altos impuestos, las regulaciones agobiantes y un clima empresarial castigador. Charles Schwab fue uno de los primeros en abandonar el barco en 2019, al anunciar su traslado de San Francisco a Westlake, Texas.

Hewlett-Packard tiró la toalla un año después, mudándose de San José, California, a Houston. Tesla abandonó el estado en 2021, Chevron y SpaceX en 2024, y Public Storage este año.

Podría tomar un tiempo para que estas salidas afecten a los demócratas. Tanto en California como en Illinois, los demócratas siguen ganando a nivel estatal y en los centros urbanos.

A pesar de los posibles efectos perjudiciales que esto pueda tener para estos estados, sus líderes parecen estar simplemente siguiendo la voluntad de sus electores. Una encuesta del Pew Research Center de marzo de 2025 reveló que el 81% de los demócratas y de los independientes que se inclinan por los demócratas favorecen aumentar los impuestos a las grandes empresas y corporaciones. El 74% apoya incrementos para los hogares que ganan más de $400.000 al año, y el apoyo es aún mayor entre los demócratas liberales (90% para las empresas y 83% para los altos ingresos).

Esto coincide con hallazgos anteriores de Navigator Research de 2024, que mostraban que el 94% de los demócratas apoya gravar a los ricos.

Encuestas más recientes de 2026 del Bipartisan Policy Center y Data for Progress refuerzan este patrón, con los demócratas prefiriendo aumentos selectivos de impuestos a millonarios y grandes corporaciones como forma de abordar la deuda o financiar prioridades.

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