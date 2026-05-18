Trump crea un fondo de más de $1.700 millones para compensar a víctimas de la "guerra judicial" de Biden

Publicado por Carlos Dominguez 18 de mayo, 2026

El Departamento de Justicia (DoJ) anunció este lunes la creación de un fondo de $1.776 millones destinado a compensar a los aliados políticos perseguidos durante la Administración Biden.

El fondo, denominado "Fondo contra la Instrumentalización de la Justicia", forma parte de un acuerdo extrajudicial en el que el presidente Trump retira una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en la que reclamaba $10.000 millones de por daños.

Según el DoJ, Trump, sus hijos Eric y Donald Trump Jr., y la Trump Organization habían demandado al IRS en un tribunal federal de Florida por la filtración ilegal de sus declaraciones de impuestos. Un excontratista del IRS se declaró culpable en 2023 de filtrar las declaraciones de Trump y otros estadounidenses a la prensa, y fue condenado a cinco años de prisión.

Reparación para las víctimas de guerra judicial

El actual fiscal General interino, Todd Blanche, será el encargado de designar a los cinco miembros que integrarán el comité responsable de administrar el fondo.

En un comunicado oficial, el fiscal señaló: "La maquinaria del Gobierno nunca debería ser utilizada como arma contra ningún estadounidense. Es la intención de este Departamento corregir los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto nunca vuelva a suceder".

Blanche añadió que el fondo establecerá "un proceso legal para que las víctimas de guerra judicial y la instrumentalización de la justicia sean escuchadas y obtengan reparación".