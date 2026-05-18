ANÁLISIS
Trump crea un fondo de más de $1.700 millones para compensar a víctimas de la "guerra judicial" de Biden
El actual fiscal General interino, Todd Blanche, indicó que el fondo establecerá "un proceso legal para que las víctimas de guerra judicial y la instrumentalización de la justicia sean escuchadas y obtengan reparación".
El Departamento de Justicia (DoJ) anunció este lunes la creación de un fondo de $1.776 millones destinado a compensar a los aliados políticos perseguidos durante la Administración Biden.
El fondo, denominado "Fondo contra la Instrumentalización de la Justicia", forma parte de un acuerdo extrajudicial en el que el presidente Trump retira una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en la que reclamaba $10.000 millones de por daños.
Según el DoJ, Trump, sus hijos Eric y Donald Trump Jr., y la Trump Organization habían demandado al IRS en un tribunal federal de Florida por la filtración ilegal de sus declaraciones de impuestos. Un excontratista del IRS se declaró culpable en 2023 de filtrar las declaraciones de Trump y otros estadounidenses a la prensa, y fue condenado a cinco años de prisión.
Reparación para las víctimas de guerra judicial
El actual fiscal General interino, Todd Blanche, será el encargado de designar a los cinco miembros que integrarán el comité responsable de administrar el fondo.
En un comunicado oficial, el fiscal señaló: "La maquinaria del Gobierno nunca debería ser utilizada como arma contra ningún estadounidense. Es la intención de este Departamento corregir los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto nunca vuelva a suceder".
Blanche añadió que el fondo establecerá "un proceso legal para que las víctimas de guerra judicial y la instrumentalización de la justicia sean escuchadas y obtengan reparación".
Detalles del acuerdo
Según el Departamento de Justicia, el fondo no se limitará al círculo cercano del presidente Trump, sino que estará abierto a cualquier persona que considere haber sido víctima de persecución política durante la era Biden.
Entre los potenciales beneficiarios destacan los cientos de simpatizantes del presidente procesados por su presunta participación en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. A todos ellos, Trump ya les concedió un indulto masivo durante su primer día en el cargo en enero de 2025.