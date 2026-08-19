China acelera sus robots humanoides: Unitree se dispara un 600% en Bolsa pese al veto de Washington por motivos de seguridad nacional

Publicado por Carlos Dominguez 19 de agosto, 2026

La pionera china de robots humanoides Unitree se disparó este miércoles más de un 600% en su salida a Bolsa en Shanghái, en un momento en que Washington ya ha vetado la entrada de esas máquinas a Estados Unidos por razones de seguridad nacional.

La compañía presentó el lunes el humanoide Superman, que, según Unitree, salta hasta dos metros y corre a 12,66 metros por segundo. Ya había impresionado al público en la gala del Festival de Primavera con robots vestidos de kung fu.

Un debut explosivo en Shanghái

Las acciones de la empresa, con sede en Hangzhou, llegaron a subir un 629%, hasta 1.100 yuanes (unos $160), frente a los 150,80 yuanes (unos $22) del precio de oferta. Las acciones cerraron en 845 yuanes (unos $125), un 460% más.

Según AFP, Stephen Innes, de Quintex Intel, lo describió como "el mercado disparando una bengala sobre la próxima frontera especulativa de China". "El mensaje es bastante claro: la IA física se ha convertido en el nuevo objeto de deseo".

El veto de Trump y la carrera con Washington

La cotización coincide con el endurecimiento estadounidense. En junio, Washington incluyó a Unitree en una lista de empresas acusadas de apoyar al Ejército chino. En julio, la Administración Trump añadió los robots humanoides y cuadrúpedos, incluidos los de China, a una lista de productos cuya importación a Estados Unidos está prohibida por motivos de seguridad nacional.

Pese a ello, productos de Unitree se usan, según el sector, no solo en universidades chinas sino también en gigantes estadounidenses como Nvidia, Google y Amazon.

La compañía cotiza en el mercado STAR de Shanghái, el Nasdaq chino. El régimen comunista ha declarado la robótica industria estratégica: hasta el año pasado, más de 140 empresas locales habían lanzado más de 330 modelos humanoides.