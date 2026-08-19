ANÁLISIS
China acelera sus robots humanoides: Unitree se dispara un 600% en Bolsa pese al veto de Washington por motivos de seguridad nacional
El régimen comunista chino ha convertido la robótica en una industria estratégica: hasta el año pasado, más de 140 empresas chinas habían lanzado más de 330 modelos humanoides. En junio, Washington incluyó a Unitree en una lista de compañías acusadas de apoyar al Ejército chino.
La pionera china de robots humanoides Unitree se disparó este miércoles más de un 600% en su salida a Bolsa en Shanghái, en un momento en que Washington ya ha vetado la entrada de esas máquinas a Estados Unidos por razones de seguridad nacional.
La compañía presentó el lunes el humanoide Superman, que, según Unitree, salta hasta dos metros y corre a 12,66 metros por segundo. Ya había impresionado al público en la gala del Festival de Primavera con robots vestidos de kung fu.
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Un debut explosivo en Shanghái
Las acciones de la empresa, con sede en Hangzhou, llegaron a subir un 629%, hasta 1.100 yuanes (unos $160), frente a los 150,80 yuanes (unos $22) del precio de oferta. Las acciones cerraron en 845 yuanes (unos $125), un 460% más.
Según AFP, Stephen Innes, de Quintex Intel, lo describió como "el mercado disparando una bengala sobre la próxima frontera especulativa de China". "El mensaje es bastante claro: la IA física se ha convertido en el nuevo objeto de deseo".
El veto de Trump y la carrera con Washington
La cotización coincide con el endurecimiento estadounidense. En junio, Washington incluyó a Unitree en una lista de empresas acusadas de apoyar al Ejército chino. En julio, la Administración Trump añadió los robots humanoides y cuadrúpedos, incluidos los de China, a una lista de productos cuya importación a Estados Unidos está prohibida por motivos de seguridad nacional.
Pese a ello, productos de Unitree se usan, según el sector, no solo en universidades chinas sino también en gigantes estadounidenses como Nvidia, Google y Amazon.
La compañía cotiza en el mercado STAR de Shanghái, el Nasdaq chino. El régimen comunista ha declarado la robótica industria estratégica: hasta el año pasado, más de 140 empresas locales habían lanzado más de 330 modelos humanoides.