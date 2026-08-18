El excongresista demócrata Eric Swalwell mantuvo relaciones sexuales "en un puñado de ocasiones" con la espía china Christine Fang, según documentos del FBI

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de agosto, 2026

El otrora legislador californiano Eric Swalwell admitió ante el FBI haber tenido encuentros íntimos con la sospechosa agente de inteligencia china Christine "Fang Fang" Fang, incluido uno ocurrido tras haber tomado un potente somnífero, según registros desclasificados por la Administración Trump reportados por primera vez por Just The News.

Los documentos, difundidos el lunes por el Grupo de Trabajo de Transparencia Gubernamental de la Casa Blanca, reconstruyen dos entrevistas que Swalwell sostuvo con agentes del FBI en una oficina de campo de Oakland, la primera en mayo de 2015 y la segunda en marzo de 2016, en el marco de una pesquisa sobre el rol de Fang Fang en presuntas contribuciones ilícitas a la campaña del entonces congresista y en la colocación de pasantes dentro de su oficina.

En el primer interrogatorio, Swalwell reconoció haber sostenido contacto físico con Fang Fang "en un puñado de ocasiones", y ubicó marzo de 2015 como la fecha del último de esos encuentros. El demócrata había llegado a la Cámara de Representantes en 2013, es decir, unos años antes de que se produjera buena parte del vínculo sentimental.

Durante la segunda entrevista, un año después, Swalwell relató un episodio en el que Fang Fang se presentó en su apartamento y golpeó la puerta; el encuentro que continuó después de que él hubiera ingerido Ambien (somnífero), según su propio testimonio, por lo que dijo conservar apenas fragmentos del episodio. Los registros del FBI señalan que ese hecho "probablemente" tuvo lugar antes de que Swalwell asumiera su banca. "Swalwell apenas recuerda el evento porque había tomado Ambien antes de que Fang llegara", resumieron los agentes en su informe.

El propio Swalwell definió el vínculo como "casual" e insistió ante los investigadores en que nunca hubo una relación de pareja formal con Fang, aunque admitió sospechar que ella "pudo haber querido algo más romántico". Los documentos ubican el origen del contacto en 2012, cuando ambos compartieron una salida semanas después de conocerse.

Más allá del componente personal, el expediente del FBI detalla que la agencia identificó movimientos financieros que, según sus registros, muestran a Fang Fang recurriendo a intermediarios para disimular su condición de fuente extranjera y así canalizar aportes a la campaña de Swalwell, al menos dos veces en 2013 y otras dos en 2014. También se le atribuye haber acercado candidatos a pasantías dentro de la oficina del congresista, algo que Swalwell dijo haber asociado siempre con la Asociación de Asuntos Públicos de Estadounidenses de Origen Asiático y del Pacífico (APAPA), organización con la que Fang mantenía vínculos.

Pese a examinar la posibilidad de un esquema de favores a cambio de acceso e internados, el FBI no halló evidencia de que Swalwell incurriera en violaciones federales de corrupción, y en 2017 dejó de figurar como sujeto de la investigación. La agencia sí concluyó que Fang Fang infringió la legislación electoral federal en lo referido a contribuciones de origen extranjero.

Los documentos revelan además que el FBI había intentado antes sumar a Fang Fang como fuente confidencial bajo el nombre en clave "RUSTY THUMBS", debido a las sospechas sobre su vínculo con el Ministerio de Seguridad del Estado de China, entre ellas la de que sus padres habrían sido oficiales de inteligencia de ese país. Según el testimonio de Swalwell, Fang insistía de forma recurrente en que viajara a China y llegó a extender una invitación similar a otra persona de su entorno durante una fiesta por la noche de elecciones en 2014.

El congresista aseguró haber cortado todo trato con ella tras recibir, a fines de abril de 2015, una sesión informativa de los propios agentes sobre el riesgo de que estuviera siendo blanco de inteligencia extranjera.

El episodio se suma a un historial de controversias personales que terminó por sacar a Swalwell de la política electoral. En abril de este año renunció a su banca y abandonó su candidatura a la gobernación de California luego de que se conocieran denuncias por conducta sexual inapropiada y agresión sexual, acusaciones que él negó en su momento.