El Comité de Ética investiga a un congresista demócrata por presunto contacto sexual inapropiado con una empleada

Publicado por Joaquín Núñez 17 de agosto, 2026

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes confirmó que está investigando al congresista demócrata Jimmy Gomez de California por acusaciones de conducta sexual inapropiada. En la investigación, que no implica culpabilidad, se incluye una denuncia de “contacto sexual inapropiado con una empleada de la Cámara”.

En un comunicado, el Comité informó que se encuentra "revisando las denuncias de que el representante Jimmy Gómez podría haber cometido conducta sexual inapropiada en violación del Código de Conducta Oficial o de cualquier otra norma de conducta aplicable, incluyendo haber tenido contacto sexual inapropiado con un miembro del personal de la Cámara de Representantes, en violación de la cláusula 18(b) del Código".

"El Comité señala que el mero hecho de que esté investigando estas denuncias y de que haya dado a conocer públicamente su revisión no indica, por sí solo, que se haya producido alguna infracción", añadió la misiva.

El caso que puso a Gomez bajo el foco se remonta a agosto de 2023. Según reportó el New York Post, Gomez fue presuntamente visto besando a una empleada del Congreso durante una reunión en la casa del excongresista Eric Swalwell en Washington DC. Gomez posteriormente reconoció haber cometido “errores personales” fuera de su matrimonio, pero sostuvo que sus acciones fueron consensuadas y que no violó las normas de la Cámara.

Gomez mantenía una cercana relación política con el excongresista e incluso fue uno de los copresidentes de su campaña para gobernador de California. En abril de este año, Swalwell renunció este año al Congreso y a su candidatura a gobernador luego de que estallaran acusaciones por conducta sexual inapropiada y agresión sexual, las cuales negó.

En cuando a la trayectoria de Gomez, desde 2017 representa el distrito electoral número 34 de California en la Cámara, que incluye parte del área de Los Ángeles. Previamente, fue miembro de la Asamblea de California y miembro del staff de Hilda Solis, excongresista y secretaria de Trabajo durante parte de la presidencia de Barack Obama.

El anunció del Comité de Ética se produce además en medio de un esfuerzo en la Cámara para endurecer las reglas sobre las relaciones entre congresistas y miembros del staff. El republicano Jeff Crank (R-CO) presentó una resolución que busca ampliar las restricciones actuales a las relaciones sexuales entre legisladores y empleados de la Cámara.

“Debemos reconocer que, como funcionarios electos, podemos ejercer una influencia desequilibrada sobre los empleados de la Cámara de Representantes, independientemente de para quién trabajen. La conducta personal de algunos de mis colegas ha socavado la confianza pública en esta institución y en el proceso legislativo, y debemos mejorar”, señaló Crank al respecto.