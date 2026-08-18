Trump amenaza con bombardear Omán si se interpone en un acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz

Publicado por Carlos Dominguez 18 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump advirtió el lunes que bombardeará Omán si ese país "se interpone" en un acuerdo con el régimen iraní sobre el Estrecho de Ormuz y llamó a Teherán a rendirse.

En una entrevista con el periodista de Fox News Trey Yingst, Trump dijo: "Si Omán se interpone, los bombardearemos". El comentario se refería a las conversaciones en curso entre Omán e Irán para regular el tráfico por esa vía marítima, paralelas a los contactos que mantiene Washington.

Irán y Omán negocian una declaración conjunta

Irán y Omán dialogan desde hace semanas sobre futuros acuerdos de navegación a través del estrecho. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó el lunes que "las conversaciones entre Irán y Omán continúan de manera seria" y que "se están intercambiando puntos de vista sobre el texto de la declaración conjunta".

Trump, por su parte, insistió en que el estrecho, cerrado de facto por Teherán al inicio de la guerra, el 28 de febrero, está bajo control estadounidense, pese a que el tráfico sigue muy restringido. El viernes, el mandatario llegó a afirmar que incluso declararía Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos. Irán respondió que "seguirá siendo iraní".

Antes del conflicto en Oriente Medio, el Estrecho de Ormuz se consideraba una vía marítima abierta e internacional. Por ella circula una parte significativa de los envíos energéticos mundiales y de otras mercancías.

Canal secreto con los Guardianes de la Revolución

Trump insistió en que no tenía prisa por llegar a un acuerdo. El presidente también dijo a Yingst que existe un canal secreto directo entre su Administración y los Guardianes de la Revolución iraníes. "Son buenos jugadores de póker, pero se están muriendo", afirmó.

En el mismo intercambio, según un mensaje de Yingst en X sobre la entrevista, el presidente señaló que Irán debería "levantar la bandera blanca y rendirse".