El DOJ enviará un número récord de 1.000 observadores para supervisar la votación durante las elecciones de medio término

El Departamento de Justicia tiene previsto enviar 1.000 observadores para supervisar la votación durante las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, según ha declarado la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon.

En un artículo publicado el lunes por Bloomberg, Dhillon afirmó que el plan es coherente con las políticas del departamento en elecciones anteriores, pero que el despliegue de este año contará con un número récord de observadores.

Dhillon señaló que los observadores observarán y prestarán apoyo en cualquier investigación, pero no intervendrán el día de las elecciones. Tendrán el mismo estatus que cualquier otro observador que supervise las elecciones con arreglo a la legislación estatal, añadió.

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