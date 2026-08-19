Un salario mínimo federal de $25 destruiría casi 5 millones de empleos y golpearía sobre todo a Texas y Florida

Publicado por Carlos Dominguez 19 de agosto, 2026

Un mandato federal de $25 la hora destruiría casi cinco millones de empleos en Estados Unidos y golpearía con más fuerza a Texas, Florida y otros estados del Sun Belt que hoy siguen el mínimo federal de $7,25, advirtió un informe citado por Fox News.

Legisladores de izquierdas impulsan subir el suelo salarial federal a $25 para 2031 en las grandes empresas y para 2038 en las pequeñas. El plan también eliminaría el crédito federal de propinas, de modo que los camareros y otros trabajadores con propina cobrarían $25 en efectivo. El mínimo federal lleva en $7,25 desde 2009.

El golpe al Sun Belt

Rebekah Paxton, directora de investigación del Employment Policies Institute (EPI), de orientación conservadora, lo calificó de "destructor de empleo". El EPI proyecta casi cinco millones de empleos menos. Texas, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Florida sufrirían las mayores pérdidas absolutas.

Paxton dijo a Fox News Digital: "Algunos de los principales estados que se verán afectados por un salario mínimo de $25 incluyen Texas, Pensilvania, Florida, Ohio, Tennessee… Estos estados tienen una plantilla enorme. También se rigen actualmente por la tasa federal de $7,25, así que un salario mínimo de $25 supone más que triplicar el mínimo aplicable en esos estados".

Texas, Carolina del Norte y Florida han sido de los grandes destinatarios de la migración posterior al covid. Mientras condados como Cook en Illinois y Los Ángeles perdían población, el Censo muestra un auge en el Sureste.

Paxton advirtió que triplicar el salario mínimo equivale a triplicar los costes laborales. "Puede que algunas empresas intenten absorberlo con precios más altos, pero al final lo que sabemos por economistas, dueños de negocios y los propios trabajadores es que no siempre funciona". En la práctica, dijo, "significa que los dueños van a tener que recortar empleos y reducir las horas".

De acuerdo con el informe, más de un tercio de las pérdidas previstas se concentraría en restauración y hostelería, incluidos 1,2 millones de trabajadores con propina.