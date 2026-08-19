Cuidado de la piel con ciencia y conciencia: Todo lo que necesitas saber sobre fotoprotección

Publicado por Barbara Migliore 19 de agosto, 2026

En este episodio de Vivas y Plenas, Flor Elena Robledo conversa con la Dra. Orquídea Mejía, médica dermatóloga, sobre una duda fundamental que afecta nuestro día a día: ¿estamos aplicando la fotoprotección de forma correcta o solo cumpliendo con un paso superficial sin conocer los verdaderos riesgos de la radiación solar?

La fotoprotección es mucho más que evitar una quemadura en la playa: es el hábito principal para prevenir el fotoenvejecimiento, la hiperpigmentación y el cáncer de piel. Este episodio nos invita a entender que cuidar la salud cutánea es una decisión diaria que requiere constancia, criterio y conocimiento.

Fotoprotección desde la conciencia clínica

La Dra. Mejía enfatiza que, desde etapas tempranas, debemos educarnos sobre los efectos de la radiación visible y la radiación ultravioleta. Exponerse al sol sin la debida protección no solo impacta la apariencia estética, sino la estructura interna de la piel a largo plazo.

Para la especialista, integrar el protector solar en la rutina diaria no debe verse como un lujo o una tendencia, sino como un acto básico de salud preventiva y autocuidado responsable.

La ciencia detrás de la radiación y los ingredientes

La especialista recuerda que la radiación UVA penetra profundamente en la dermis provocando envejecimiento prematuro y manchas, mientras que los rayos UVB son los responsables directos de las quemaduras solares. "El cuidado de la piel no se detiene cuando entra la sombra; la luz azul de las pantallas y la radiación visible también demandan atención", explica.

"El cuidado de la piel no se detiene cuando entra la sombra; la luz azul de las pantallas y la radiación visible también demandan atención" Orquídea Mejía

Entre las herramientas más eficientes del mercado, destaca activos con propiedades antioxidantes y calmantes, como la centella asiática, e ingredientes con pigmento que contienen óxido de hierro, fundamentales para bloquear la luz visible y prevenir el empeoramiento de afecciones como el melasma.

Cómo la constancia en el cuidado transformó su enfoque profesional

Antes de consolidar su carrera en la dermatología, la Dra. Mejía exploró diversas áreas médicas hasta apasionarse por la prevención y la salud cutánea. Su interés por la interacción entre la exposición ambiental y la respuesta biológica de la piel la llevó a especializarse en fotoprotección avanzada.

Durante su formación, identificó la falta de educación preventiva en el público general, lo que la impulsó a divulgar información rigurosa sobre el uso de fotoprotectores tópicos, fotoprotección oral y la detección temprana de anomalías cutáneas mediante la regla ABCDE.

Un enfoque médico que impulsa la salud, no solo la estética

Para la Dra. Mejía, un buen tratamiento dermatológico compite en rigor académico con cualquier especialidad clínica, fundamentándose siempre en la evidencia científica. Su propósito es formar pacientes concientes que comprendan el valor de la prevención.

Según la doctora, lo más valioso de una consulta no es únicamente la prescripción de un producto, sino acompañar al paciente a descubrir las necesidades específicas de su tipo de piel para garantizar resultados sostenibles a lo largo del tiempo.

Los desafíos modernos frente al cuidado de la piel

La Dra. Mejía reconoce que los hábitos de la sociedad actual presentan retos particulares: la constante exposición a pantallas digitales, la contaminación urbana y la desinformación en redes sociales sobre tendencias de cosmética casera o sin sustento clínico.

Uno de los puntos que más resalta es que el uso del protector solar debe reaplicarse cada dos o tres horas, especialmente en entornos de alta exposición o sudoración, superando el mito de que una sola aplicación por la mañana es suficiente para todo el día.

La influencia de la rutina diaria: la clave silenciosa

Flor Elena y la Dra. Mejía coinciden en que los pequeños hábitos diarios pueden potenciar o arruinar la salud cutánea. Mantener una rutina constante de limpieza, hidratación y fotoprotección sostiene la barrera cutánea sana, mientras que el abandono de estas prácticas o el uso de productos inadecuados puede acelerar el daño celular.

Ambas destacan que una rutina establecida con disciplina no solo previene enfermedades graves como el melanoma, sino que se traduce en una piel luminosa, equilibrada y saludable a lo largo de los años.

¿Protector con color o sin color? Elección según la necesidad

La Dra. Mejía aclara que la elección entre un fotoprotector con pigmento o uno transparente depende del tipo de piel y de las patologías previas de cada paciente.

Ambas coinciden en que no existe una única fórmula universal: mientras que los protectores con pigmento son indispensables para pacientes con tendencia a la hiperpigmentación, los protectores sin color o de textura fluida pueden ser la mejor opción para pieles grasas o personas que realizan actividad física al aire libre.

Cuando la desinformación choca con la salud cutánea

Otro reto que enfrentan los especialistas es la proliferación de mitos sobre la absorción de vitamina D y el uso de bloqueadores solares. Flor Elena señala cómo la desinformación en internet suele llevar a las personas a suspender el fotoprotector por miedo a deficiencias vitamínicas o ingredientes químicos.

Para ambas, la clave está en dos aspectos: consultar siempre con profesionales de la salud capacitados y aprender a elegir productos dermatológicamente probados, respaldados por estudios y laboratorios serios.

Prevención del cáncer de piel: dar el paso de la revisión

La Dra. Mejía enfatiza la importancia de realizar autoexploraciones periódicas en la piel utilizando la regla ABCDE (Asimetría, Bordes, Color, Diámetro y Evolución) para detectar cualquier cambio sospechoso en los lunares.

Aunque muchas personas postergan la visita al dermatólogo por falta de tiempo o desinterés, la especialista recuerda que la detección precoz es determinante. animando a los pacientes a agendar revisiones anuales como parte fundamental del cuidado integral de la salud.

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