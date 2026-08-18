Biden le conmutó la pena a un traficante de fentanilo: ahora enfrenta nuevos cargos por drogas

Publicado por Joaquín Núñez 17 de agosto, 2026

Walter Lee Muhammad había sido condenado a 10 años de prisión por tráfico de drogas. En diciembre de 2024, Joe Biden le conmutó la pena. Ahora enfrenta nuevos cargos federales tras una investigación que derivó en la incautación de presunta cocaína, fentanilo y heroína.

En 2020, Muhammad fue condenado a 10 años de prisión por tráfico de fentanilo tras ser declarado culpable de delitos federales relacionados con la posesión de sustancias controladas con intención de distribuirlas.

No obstante, en diciembre de 2024, el presidente Biden le conmutó la pena. Es decir, redujo su condena sin eliminar la sentencia ni declarar su inocencia. Muhammad figuró entre los beneficiarios de una amplia medida de clemencia anunciada por Biden en el final de su mandato, que incluyó 1.499 conmutaciones y 39 perdones.

En este contexto, el Departamento de Justicia (DOJ) informó que Muhammad fue recientemente detenido y actualmente enfrenta un nuevo proceso federal relacionado con la posesión de drogas con intención de distribuirlas.

"Muhammad es un narcotraficante reincidente que, a pesar de haber recibido el extraordinario gesto de clemencia presidencial, siguió traficando con fentanilo letal y otras drogas peligrosas. Gracias a nuestros socios de las fuerzas de seguridad, la comunidad está más segura ahora que este reincidente ya no está en las calles y ha vuelto a la cárcel”, afirmó el fiscal federal Theodore S. Hertzberg.

Según el fiscal federal Hertzberg y la información presentada ante el tribunal, el 5 de agosto de 2026 agentes de la DEA que investigaban una operación de narcotráfico en Atlanta vieron a Muhammad cargando varias bolsas con presuntas drogas en su auto. Los agentes siguieron el vehículo hasta Greensboro, Carolina del Norte, donde la policía del condado de Guilford lo detuvo.

Durante la detención, un perro policía marcó el vehículo ante la posible presencia de drogas. Al registrarlo, los agentes encontraron unos 29 kilos de presunta cocaína y detuvieron a Muhammad.

Al día siguiente, según el DOJ, agentes de la DEA registraron su departamento en el centro de Atlanta. Allí encontraron aproximadamente 2 kilos de presunto fentanilo y 7 kilos de presunta heroína. Muhammad compareció ante un tribunal federal en Greensboro el 13 de agosto y quedó bajo custodia federal mientras avanza el proceso.