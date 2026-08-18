“Ante los últimos cambios, aquellos con TPS tienen que buscar urgente otras vías legales antes de que este expire”

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de agosto, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero a la abogada Gladys Carredeguas sobre los últimos acontecimientos en el cambiante tema migratorio en los Estados Unidos, así como también sobre las precauciones que ha de tomar la población migrante en el país.

“El TPS va como a desaparecer del mapa, y las personas que han tenido este estatus de protección temporal van a tener que buscar otras alternativas legales para poderse mantener de manera legal o tratar de obtener un estatus legal en el país. Si no lo hacen, lamentablemente estarán enfrentando una orden de deportación. […] No se puede esperar a la fecha de vencimiento del TPS, sino que se tienen que buscar alternativas legales antes de que esto ocurra. […] Cualquier persona que no sea residente permanente o ciudadano estadounidense, y que su periodo haya expirado, está en riesgo de ser detenido o arrestado”, dijo Carredeguas.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.