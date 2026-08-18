Trump publica un mapa que presenta el Estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y afirma que la vía marítima "está abierta y en operaciones"

Publicado por Carlos Dominguez 18 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump difundió este martes en Truth Social un mapa en el que el Estrecho de Ormuz aparece etiquetado como "Nuevo Territorio de EEUU", y reafirmó su amenaza de reclamar soberanía sobre esa vía marítima.

La idea de anexionar Ormuz la planteó por primera vez el viernes, en tono jocoso, al decir que pronto lo declararía territorio estadounidense. Teherán respondió que el estrecho "seguirá siendo iraní". El lunes, ante periodistas en el Despacho Oval, volvió a sugerir que sería una buena idea.

El estrecho, por el que suele transitar cerca de una quinta parte del petróleo mundial, permanece prácticamente cerrado al tráfico comercial normal. El régimen iraní lo usa como arma de presión energética desde el conflicto abierto con EEUU e Israel a finales de febrero.

Trump niega contactos con Irán y mantiene el bloqueo naval

Por otra parte, el presidente Trump afirmó este martes en Truth Social que no hay diálogo abierto con Teherán ni reuniones programadas, y que el cerco a los puertos iraníes continúa.

"No hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la república islámica de Irán. El bloqueo naval sigue aplicándose. El estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones. Todas las minas en las aguas han sido retiradas o detonadas", escribió el mandatario republicano.