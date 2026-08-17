El Departamento de Justicia crea un nuevo proceso para restaurar los derechos federales sobre armas de fuego

Publicado por Williams Perdomo 17 de agosto, 2026

El Departamento de Justicia finalizó una nueva regulación federal que crea un proceso para que determinadas personas a las que se les prohíbe poseer armas de fuego puedan solicitar la restauración de sus derechos federales, una medida presentada por la Administración Trump como una forma de proteger los derechos amparados por la Segunda Enmienda.

El fiscal general, Todd Blanche, anunció la medida como una de sus primeras acciones al frente del Departamento de Justicia.

"La Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase, y el Gobierno federal no debería privar permanentemente a los estadounidenses de un derecho constitucional sin importar si representan un peligro para la seguridad pública", declaró el fiscal general Todd Blanche.

"Esta norma establece un proceso riguroso y sensato que protege al público a la vez que ofrece a los estadounidenses que lo merecen una vía real para su restitución", agregó.

La normativa establece que la restauración de los derechos sobre armas no será automática ni estará garantizada. Cada solicitante deberá demostrar, a satisfacción del fiscal general, que las circunstancias que dieron lugar a la prohibición, junto con sus antecedentes, reputación y conducta posterior, demuestran que no es probable que actúe de una manera peligrosa para la seguridad pública y que concederle el beneficio no sería contrario al interés público.

El Departamento de Justicia evaluará las circunstancias y los hechos de cada solicitud, al tiempo que mantendrá fuertes presunciones contra la concesión del beneficio a personas cuyos delitos, conducta o situación indiquen un riesgo elevado para la seguridad pública.

El DOJ detalló que los delincuentes violentos, las personas registradas como delincuentes sexuales, los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y otros individuos que representen un peligro persistente seguirán siendo presumiblemente inelegibles para recuperar sus derechos federales sobre armas.

La nueva regulación también aclara que cualquier restitución concedida únicamente eliminará las prohibiciones federales aplicables sobre armas de fuego y no anulará restricciones independientes establecidas por las leyes estatales.

Según el Departamento de Justicia, durante más de tres décadas el procedimiento establecido por el Congreso en el artículo 18 U.S.C. § 925(c) estuvo prácticamente inaccesible para la mayoría de las personas que buscaban obtener un alivio de las prohibiciones federales sobre armas.