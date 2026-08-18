Trump explica la razón detrás de su decisión de reducir los ejercicios militares con Corea del Sur

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump explicó este lunes desde el Despacho Oval que su decisión de reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, a pesar de la presencia de tropas estadounidenses en el país para disuadir una posible agresión de Corea del Norte, tuvo mucho que ver con la negativa de Seúl a ayudar a su administración republicana en sus esfuerzos por desnuclearizar al régimen teocrático de Irán.

Trump explicó sobre este punto que recientemente habló por teléfono con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y le preguntó si su gobierno se encontraba dispuesto a brindar a Estados Unidos “una pequeña ayuda” en relación con Irán. “Lo llamé. Le dije: ‘¿Te gustaría darnos una pequeña ayuda? No necesitamos ayuda con Irán, pero si quieres, danos una mano con Irán’. Él dijo: ‘No, gracias’, y yo dije: ‘Espera un minuto. Tenemos 39.000 soldados allí, protegiéndote de Kim Jong Un, tu vecino de al lado, y no vas a ayudarnos en una operación militar muy fácil en Irán. Eso es extraño’”, dijo Trump, quien añadió que el líder surcoreano le dijo que preferiría mantenerse al margen del conflicto con Teherán.

“Quiero ayudarlos, pero, ya saben, cuando le preguntas a alguien: ‘¿Te gustaría darnos una mano?’, y te dicen: ‘No, gracias’, y luego nosotros los estamos protegiendo de un país y pagando nosotros mismos miles de millones de dólares… para proteger no solo a ellos, sino también a otros países”, dijo Trump.

El domingo, Trump ordenó al Departamento de Defensa recortar de manera sustancial las próximas maniobras militares conjuntas con Corea del Sur. El mandatario fundamentó la medida en la necesidad de frenar el desembolso excesivo de fondos públicos que recae sobre los contribuyentes estadounidenses, argumentando además que este tipo de despliegues envía señales innecesariamente hostiles hacia Pyongyang.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el líder estadounidense cuestionó los acuerdos de defensa heredados de administraciones anteriores y abogó por una gestión fiscal más responsable en el despliegue de tropas en el extranjero. "Sobre la base de mi muy buena relación con Kim Jong Un, de Corea del Norte, no estoy contento con el hecho de que Estados Unidos haya acordado, hace mucho tiempo, participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Estos ejercicios no solo son costosos, ¡y la mayor parte de estos costos son pagados por los Estados Unidos de América (¡como de costumbre!), sino que **envían una señal que es totalmente inapropiada y hostil **hacia un país que, mientras Donald J. Trump ha sido presidente, no ha amenazado y ha sido respetuoso", afirmó el mandatario.