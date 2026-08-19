“He podido comprobar que López Obrador ha mantenido una relación directa con miembros del Cártel de Sinaloa desde al menos el 2006”

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de agosto, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero a la periodista Anabel Hernández sobre la actual situación del Gobierno de México y sobre los nexos del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador con las organizaciones narcotraficantes del país.

“He estado investigando a AMLO y a sus hijos desde el 2020 y2021, porque desde ese periodo había señalamientos de miembros del Gobierno del entonces presidente de que había nexos entre mandatario y sus hijos con el crimen organizado. Ante un señalamiento tan grave, me puse a investigar y lo que pude probar fue que AMLO había mantenido una relación directa con miembros del Cártel de Sinaloa desde al menos 2006, cuando estaba contendiendo por primera vez la presidencia. Cuando llega al poder, fuentes dentro de su propio Gobierno me revelan que Andrés Manuel López Beltrán y su hermano José Ramón eran amigos de los hijos del ‘Chapo Guzmán’, al punto en que iban juntos a fiestas y bacanales”, dijo Hernández

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.