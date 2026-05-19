La ofensiva migratoria de Trump enfrenta un nuevo frente: Minnesota acusa a un agente de ICE

Publicado por Joaquín Núñez 18 de mayo, 2026

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) enfrenta cuatro cargos por agresión durante las operaciones migratorias en Minneapolis, Minnesota. Se trata del agente Christian Castro, sobre quien, según los fiscales del caso, existe una orden de detención.

Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, celebró una conferencia de prensa en la que anunció las acusaciones contra Castro, incluidos cargos por agresión y denuncia falsa de un delito por un operativo que tuvo lugar en enero.

En concreto, el caso gira en torno al accionar de Castro durante un operativo en Minneapolis, donde los fiscales alegan que el agente disparó a través de la puerta de una casa, impactando a una persona que no representaba una amenaza inmediata. Moriarty sostiene que el disparo ocurrió "con la intención de infundir miedo a sufrir daños físicos inmediatos o la muerte a los cuatro adultos que se encontraban justo detrás de la puerta".

En efecto, uno de los disparos impactó contra Julio César Sosa-Celis, inmigrante venezolano, quien recibió una herida de bala en la pierna.

La versión inicial presentada por las autoridades federales sostenía que los agentes de ICE habían sido atacados durante el operativo y que enfrentaban una situación de peligro inmediato. Sin embargo, los fiscales comenzaron a investigar al detectar inconsistencias entre los testimonios, la evidencia recopilada y la versión inicial.

De acuerdo con la investigación, las imágenes no respaldan la supuesta agresión descrita inicialmente y sugieren que el disparo fue efectuado de forma imprudente a través de la puerta de una vivienda, donde además había varias personas en el interior

"El Sr. Castro disparó su arma de servicio contra la puerta principal de la vivienda, sabiendo que había personas que acababan de entrar corriendo y que no representaban absolutamente ninguna amenaza para él ni para nadie más. La bala atravesó la puerta principal y alcanzó la pierna del Sr. Sosa-Celis antes de atravesar un armario y alojarse en la pared del dormitorio de un niño", expresó Moriarty.

"El señor Castro es agente del ICE, pero su placa federal no lo exime de los cargos estatales por su conducta delictiva en Minnesota. Lo he dicho muchas veces y lo repito: no existe la inmunidad absoluta para los agentes federales que cometen delitos en este estado ni en ningún otro”, añadió.

El incidente ocurrió durante la Operación Metro Surge, un operativo federal lanzado por la Administración Trump en Minnesota como parte de una ofensiva más amplia para reforzar la aplicación de las leyes migratorias.