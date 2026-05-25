Indiana: detienen a casi 300 conductores ilegales con licencias comerciales emitidas en otros estados

Publicado por Diane Hernández 25 de mayo, 2026

Un alto asesor del gobernador de Indiana, Mike Braun, informó que casi 300 inmigrantes indocumentados con licencias de conducir comerciales (CDL) emitidas por otros estados fueron detenidos y procesados durante los últimos tres meses en este estado.

Según declaraciones al Chicago Tribune de Tony Ferraro —asesor del gobernador y miembro de la Comisión Regional de Planificación del Noroeste de Indiana— las autoridades estatales identificaron al menos 283 conductores indocumentados operando vehículos comerciales durante un período de 90 días en estaciones de pesaje de Indiana.

Ferraro señaló que, una vez detectados los casos, las autoridades iniciaron procedimientos judiciales y medidas de aplicación de la ley. Sin embargo, no especificó qué disposiciones legales habrían sido infringidas por los conductores involucrados.

De acuerdo con el funcionario, muchos de los conductores poseían licencias CDL emitidas en estados como California y Nueva York, jurisdicciones que anteriormente permitían la expedición de licencias comerciales a personas con autorización legal para conducir, independientemente de su estatus migratorio, explicó el New York Post.

Cero licencias comerciales para personas que no sean ciudadanos estadounidenses

El caso se produce en un contexto de cambios regulatorios. En febrero, autoridades de Nueva York anunciaron que dejarían de expedir nuevas licencias comerciales a personas que no fueran ciudadanas estadounidenses, en línea con políticas federales más restrictivas.

No obstante, especialistas legales citados por medios estadounidenses han señalado que el panorama jurídico sigue siendo complejo. Aunque las regulaciones federales exigen que los titulares de una CDL estén autorizados para trabajar en el país, una licencia emitida válidamente bajo normativas anteriores podría continuar permitiendo la operación legal de vehículos comerciales, lo que podría generar impugnaciones legales respecto a las acciones emprendidas por Indiana.

El problema de la seguridad vial

Por su parte, Braun sostuvo que la seguridad vial continúa siendo una prioridad de su administración. Ferraro añadió que el estado ha reforzado la presencia policial y los controles de velocidad en carreteras e interestatales, con el objetivo de supervisar infracciones de tránsito y detectar posibles actividades delictivas.

Hasta el momento, las autoridades no han aclarado si los conductores detenidos enfrentan cargos estatales o federales, ni si algunos de ellos fueron remitidos al ICE.