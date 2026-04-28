La Administración Trump denuncia un posible esquema de fraude de $22.200 millones en préstamos sospechosos durante el Covid-19

Publicado por Joaquín Núñez 27 de abril, 2026

El Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude encontró un posible caso durante la Administración Biden, relacionado con un programa de préstamos lanzados durante la pandemia del Covid-19. En conjunto con el grupo liderado por JD Vance, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) denunció un esquema fraudulento que involucraría 562.000 préstamos por un total de 22.200 millones de dólares.

Meses después de que dos episodios de posible fraude con fondos públicos llamaran la atención nacional en Minnesota y Massachusetts, la Casa Blanca anunció la creación del Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude. Más recientemente, el Departamento de Justicia (DOJ) denunció más casos en California, Florida y Nevada.

Liderado por el vicepresidente Vance y presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, el grupo tiene como objetivo trabajar con las agencias y gobiernos estatales y locales para terminar con el despilfarro del dinero de los contribuyentes. En concreto, apunta a los programas destinados a proporcionar vivienda, alimentos, asistencia médica y financiera.

¿Fraude millonario con los préstamos durante el Covid-19?

En este contexto, la SBA anunció que el grupo había encontrado un posible caso de fraude de 22.200 millones de dólares que involucra a la Administración Biden. El caso está relacionado con dos préstamos, el Préstamo por Desastre Económico derivado del COVID-19 (EIDL) y el Programa de Protección de Nóminas (PPP), mediante el cual se otorgaron préstamos a empresas para pagar sueldos.

Con el tiempo, el Gobierno federal detectó que muchas personas habían pedido esos préstamos de forma fraudulenta. Todavía bajo la Administración Biden, la SBA identificó cientos de miles de préstamos sospechosos, por un valor que superaba los 22.000 millones de dólares.

Según la Administración Trump, esos casos no fueron activamente perseguidos, puesto que no se denunciaron al Departamento del Tesoro como lo indica el procedimiento de la SBA. Por lo tanto, no se estaba intentando recuperar el dinero perdido. La SBA ya anunció que remitió la información sobre los préstamos dudosos al DOJ, para que el Tesoro comience a cobrar la deuda pendiente.

La acusación argumenta que, durante años, cientos de miles de préstamos sospechosos no fueron derivados a las agencias encargadas de recuperar el dinero o iniciar acciones judiciales, lo que en la práctica habría demorado su investigación y permitido que los fondos no fueran reclamados.

"Durante años, la Administración Biden protegió a estos prestatarios de los cobradores de deudas como parte de un plan de amnistía de facto, pero hoy, por fin, tendrán que rendir cuentas. La SBA está profundamente agradecida al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su colaboración en esta acción histórica, y esperamos seguir colaborando mientras trabajamos para recuperar el dinero robado a los contribuyentes y hacer que los estafadores rindan cuentas", expresó Kelly Loeffler, administradora del SBA, a través de un comunicado.

"El Grupo de Trabajo Antifraude de la Casa Blanca está actuando con la rapidez característica de Trump para exigir responsabilidades a los estafadores y recuperar cada dólar sustraído a los contribuyentes estadounidenses", añadió en una publicación por separado en su cuenta de X.

Vance, por su parte, señaló que "reducir la burocracia forma parte del excelente trabajo que nuestro grupo de trabajo sigue realizando".

Los préstamos catalogados como sospechosos de fraude presentan inconsistencias o indicios irregulares, aunque no todos los casos necesariamente derivarán en condenas judiciales.