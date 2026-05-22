Baile en los banquillos: Guardiola se va del Manchester City y Arbeloa, del Real Madrid

Publicado por Alejandro Baños 22 de mayo, 2026

El inicio de la temporada 2026-2027 del fútbol europeo comienza con grandes anuncios en algunos de los mejores equipos del continente. Antes de que concluya el presente curso, ya se han hecho oficiales dos movimientos, concretamente en los banquillos. Este viernes se ha confirmado que Pep Guardiola dejará de ser técnico del Manchester City tras una década al frente.

Lo mismo ha sucedido en el Real Madrid, que iniciará una nueva etapa tras un año decepcionante con un nuevo técnico, tras oficializarse la marcha de Álvaro Arbeloa.

Guardiola en el Man City: 20 títulos, una Champions y un gasto milmillonario

Tras triunfar en el FC Barcelona y en el Bayern de Múnich, en 2016 Guardiola se adentró en una nueva aventura como técnico, a priori la más exigente debido a que llegaba a la considerada como liga de fútbol más complicada del mundo: la Premier League. Aquel verano, aceptó la propuesta presentada por la propiedad del Manchester City para convertir a un equipo de segundo nivel en uno top.

Una década después, hay que decir que cumplió con su cometido. Guardiola llevó a los Citizens -como se conoce popularmente al Manchester City- a añadir, nada más y nada menos, que 20 títulos a sus vitrinas. Entre ellos, la primera UEFA Champions League de su historia, conquistada en la temporada 2022-2023:

Premier League (seis).

UEFA Champions League (una).

FA Cups (tres).

League Cups (cinco).

FIFA Club World Cup (una).

UEFA Super Cup (una).

FA Community Shields (tres).

Eso sí, para realizar su obra ha dispuesto de todos los recursos que ha solicitado en estos diez años. Recursos en forma de jugadores: Erling Haaland, Rodri Hernández, Jack Grealish, Ruben Dias, Josko Gvardiol o Riyad Mahrez son algunos de los grandes fichajes que hizo.

El 22 de mayo de 2026, días después de que el Arsenal FC dejase al Manchester City sin el título de la Premier League 2025-2026, se confirmó el adiós de Guardiola.

"Durante los últimos diez años, la honestidad y la confianza han constituido la base sobre la que hemos afrontado cada situación junto a Pep, siempre con la certeza de que juntos encontraríamos la respuesta adecuada. Hoy, la respuesta adecuada es que Pep culmine su andadura como entrenador del Manchester City", dijo el presidente de la institución, Khaldoon Al Mubarak, en un comunicado. "Como resultado, el club cuenta con una década de recuerdos y éxitos por los que estará eternamente agradecido y, mucho más que eso, una evolución que no se puede deshacer".

Carrick seguirá en el Manchester United Manchester United, confirmó que Michael Carrick continuará como técnico tras una temporada en la que ha devuelto a los Red Devils a la UEFA Champions League. Llevaban dos temporadas sin disputar la máxima competición del fútbol europeo.

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​Carrick, quien ejercía de técnico interino desde enero, se hará cargo del Manchester United de forma permanente tras realizar una buena campaña, dejando al equipo tercero en la clasificación de la Premier League. Uno de los máximos rivales del Manchester City en Inglaterra, el, confirmó quetras una temporada en la que ha devuelto a losa la UEFA Champions League. Llevaban dos temporadas sin disputar la máxima competición del fútbol europeo.​Carrick, quien ejercía de técnico interino desde enero, se hará cargo del Manchester United de forma permanente tras realizar una buena campaña, dejando al equipo

Arbeloa en el Real Madrid: solo media temporada, llena de decepciones y polémicas

Otros de los reseñables movimientos que se han hecho ya oficiales es la salida de Álvaro Arbeloa del Real Madrid. El equipo más laureado de Europa, que ha realizado una de las peores temporadas de su historia con resultados deportivos negativos y con tensiones dentro del vestuario, está obligado a enderezar su rumbo. Para ello, lo hará con un nuevo técnico.

Fue el propio Arbeloa quien confirmó su salida en una rueda de prensa celebrada este viernes. "Ojalá sea un hasta luego, siempre he considerado el Real Madrid mi hogar. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid, es mi hogar", señaló, respondiendo con un "sí" cuando fue preguntado si confirmaba su adiós.

Arbeloa llegó al banquillo del Real Madrid en enero, tras el cese de Xabi Alonso. Su comienzo al frente del Real Madrid no fue el deseado: eliminado en la Copa del Rey por el Albacete, un equipo de segunda categoría. A partir de ahí, decepción tras decepción, con la victoria frente al Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League como única nota positiva. Las tensiones en el vestuario -con filtraciones a la prensa- e, incluso, con peleas físicas, además de acabar sin un solo título conquistado, han marcado el paso de Arbeloa por el Real Madrid.