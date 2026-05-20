¿Cuba es la siguiente? Las claves para entender el mensaje de cinco minutos de Marco Rubio

Publicado por Diane Hernández 20 de mayo, 2026

En una fecha cargada de simbolismo histórico para Cuba, el secretario de Estado, Marco Rubio, difundió este miércoles un video en español dirigido directamente al pueblo cubano, marcando su primera intervención pública de este tipo desde que asumió el cargo.

El mensaje, emitido por el Departamento de Estado a través de plataformas oficiales, se enmarca en una nueva fase de la política estadounidense hacia La Habana, caracterizada por mayor presión diplomática, sanciones económicas y un discurso frontal contra la estructura de poder en la isla.

Pero más allá del formato, el contenido del mensaje es lo que eleva su impacto político: Rubio no solo lanza críticas al régimen, sino que redefine el sistema político de la isla como un modelo controlado por intereses militares y económicos.

"Cuba no está controlada por una revolución"

Uno de los ejes centrales del discurso de Marco Rubio es una afirmación directa y sin matices sobre el poder en la isla.

Según el secretario de Estado, el verdadero centro de control en Cuba no es el gobierno formal, sino el conglomerado militar GAESA, vinculado a la familia Castro y al aparato de seguridad del Estado.

Rubio sostiene que este grupo maneja una parte significativa de la economía cubana —incluyendo turismo, banca, construcción y remesas— y concentra activos estimados en miles de millones de dólares.

En su mensaje, plantea una idea contundente:

"Cuba no está controlada por ninguna 'revolución'. Cuba está controlada por GAESA".

La declaración no solo apunta al modelo político cubano, sino que busca desmontar la narrativa histórica de la revolución como estructura de legitimidad del sistema, que cada vez, pide más sacrificios a su pueblo.

"La crisis no es casual: es un sistema que colapsa sobre su gente"

Rubio también conecta la crisis cotidiana de los cubanos con la estructura de poder del país.

Electricidad intermitente, escasez de combustible, falta de alimentos y deterioro de servicios básicos son, según su planteamiento, el resultado directo de un sistema económico capturado por élites que no redistribuyen la riqueza.

En su discurso, el secretario de Estado contrasta la vida de la población con la de las estructuras de poder, afirmando que mientras el ciudadano común enfrenta carencias extremas, las élites vinculadas a GAESA concentran riqueza y recursos estratégicos.

El mensaje busca reforzar una idea política clave: que la crisis cubana no sería solo resultado de sanciones externas, sino de una estructura interna de control económico.

La oferta: 100 millones de dólares en ayuda humanitaria

Uno de los anuncios más relevantes del mensaje es la propuesta de asistencia directa al pueblo cubano.

La administración estadounidense ofrecerá 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, con una condición central: la distribución no será gestionada por el régimen cubano.

Según el planteamiento de Rubio, los recursos deberían ser administrados por la Iglesia Católica o por organizaciones humanitarias independientes, con el objetivo de evitar desvíos o control estatal de la ayuda.

La frase clave en este punto es clara:

"No robados por GAESA para venderlos en una de sus tiendas".

Este enfoque refuerza la narrativa de Washington de desconfianza total hacia las instituciones oficiales cubanas.

"Una nueva relación con Cuba... pero no con su gobierno"

El mensaje de Rubio también introduce una idea política de fondo: redefinir la relación bilateral entre Washington y La Habana.

Sin proponer un acercamiento diplomático tradicional con la cúpula del Castrismo, el secretario de Estado plantea un vínculo directo con la población cubana.

De acuerdo a su discurso, la administración estadounidense busca construir una relación basada en los ciudadanos y no en las estructuras estatales actuales.

En este marco, se presenta la idea de una "Cuba posible" comparada con otros países del Caribe y el sur de Florida, donde —según Rubio— existen condiciones de emprendimiento, voto y desarrollo económico que contrastan con la realidad de la isla.

Un mensaje en una fecha cargada de historia La elección del 20 de mayo no es casual.

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​La fecha marca la proclamación de la República de Cuba en 1902, tras la Guerra Hispanoamericana, y fue durante décadas un símbolo nacional. ​Sin embargo, dejó de celebrarse oficialmente tras la revolución de 1959, lo que añade una carga política adicional al mensaje estadounidense.

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​El contexto convierte la intervención de Rubio en algo más que un discurso: es también una disputa simbólica sobre la historia y la identidad política cubana.

Más allá del discurso: presión política y estrategia regional

El mensaje se enmarca dentro de una estrategia más amplia de Washington hacia La Habana, que en las últimas semanas ha incluido nuevas sanciones y acciones legales contra estructuras vinculadas al poder cubano.

Incluso se espera que en la misma jornada el Departamento de Justicia anuncie la acusación federal contra Raúl Castro por haber ordenado el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos.

En paralelo, el discurso refuerza la línea dura dentro del gobierno estadounidense: presión económica, aislamiento del aparato estatal y contacto directo con la ciudadanía cubana.

El mensaje directo y claro: "Estamos listos"

El video de cinco minutos de Marco Rubio no es solo una declaración diplomática. Es un mensaje político con tres objetivos claros: cuestionar la estructura de poder en Cuba, ofrecer una alternativa directa a la población y reforzar la estrategia de presión de Estados Unidos sobre La Habana.

En el fondo, el debate que abre no es únicamente sobre Cuba, sino sobre quién debe hablar en nombre del país: sus dictadores, sus estructuras económicas o su población.

Y en esa disputa, el lenguaje —otra vez— se convierte en el campo de batalla principal. "Estamos listos", sentenció el hijo de cubanos.