¿Autosabotaje? Los candidatos polémicos podrían poner en peligro la ventaja demócrata a mitad de legislatura

Publicado por Just The News / Steven Richards 21 de mayo, 2026

Las encuestas muestran que los demócratas tienen ventaja de cara a las elecciones de mitad de mandato, espoleados por el alto índice de desaprobación del presidente y la frustración con el Partido Republicano, pero existe un riesgo. Algunos candidatos demócratas no pueden dejar de decir cosas controvertidas que los votantes pueden considerar más allá de lo marginal.

El clima político para los demócratas rara vez ha sido mejor en un año de mitad de mandato. Las encuestas públicas muestran el índice de desaprobación del presidente Donald Trump en un máximo histórico del 62%, con su gestión económica cosechando también un 62% de desaprobación.

El voto genérico muestra que los demócratas aventajan a los republicanos entre seis y ocho puntos. Para aumentar el optimismo, los demócratas arrasaron en las elecciones de 2025 en Virginia y Nueva Jersey, que el presidente del DNC Ken Martin calificó como "una de las elecciones de fuera de año más históricas para el Partido Demócrata".

Un demócrata sugiere "encarcelar a los sionistas estadounidenses"



Sin embargo, en lugar de capitalizar esta enorme ventaja, el partido está luchando por mantener la disciplina, con una serie de candidatos polémicos, comentarios chocantes y cuestiones de integridad que amenazan con socavar su impulso. Uno de los ejemplos más extremos de esta tendencia se da en Texas, donde una candidata demócrata a la Cámara de Representantes dice que quiere encarcelar a los "sionistas estadounidenses" en un centro de inmigración readaptado.

La candidata, Maureen Galindo, terapeuta sexual profesional y activista por la vivienda, que se presenta por el distrito 35 del Congreso de Texas, se enfrenta actualmente a otra demócrata en una segunda vuelta de las primarias. En un post en Instagram, Galindo dijo que convertiría el "Centro de Detención de ICE de Karnes en una prisión para sionistas estadounidenses y ex oficiales de ICE para el tráfico de personas."

"También será un centro de procesamiento de castración para pedófilos, que probablemente serán la mayoría de los sionistas", Galindo añadió.

Los polémicos demócratas avanzan o se mantienen competitivos



Los comentarios le valieron a Galindo una fuerte reprimenda de la cúpula del Partido Demócrata,incluido el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que calificó el lenguaje de "vil" y "descalificador y no tiene cabida en la política estadounidense." Los líderes demócratas también culparon a los republicanos de un oscuro grupo, Lead Left PAC, que ha apoyado la campaña de Galindo.

Galindo está lejos de ser el único candidato que crea dolores de cabeza al partido.Incluso en primarias disputadas, figuras controvertidas avanzan o se mantienen competitivas. En Maine, Graham Platner ganó las primarias demócratas a pesar de un reguero de polémicos comentarios en Internet sobre la violencia política, el ejército y la policía. Todo empezó conel polémico tatuaje del candidato, una calavera con una cruz que recuerda mucho a la "Totenkopf" (o "Cabeza de la Muerte") de la época nazi, adoptada por la infame organización SS en el régimen de Adolf Hitler.

Platner, ex SEAL de la Marina, dijo que se hizo el tatuaje durante una noche de copas en 2007 mientras estaba de permiso en Croacia, cuando tenía 20 años y pertenecía al Cuerpo de Marines. El pasado otoño, declaró a Associated Press que había pagado para que le cubrieran el tatuaje. "Ir a un lugar de eliminación de tatuajes me va a llevar un tiempo", dijo entonces . "Quería esta cosa fuera de mi cuerpo".

Platner se burla de sus "compañeros veteranos" y culpa a su salud mental



Sin embargo, las polémicas para Platner, que se enfrenta a la senadora republicana Susan Collins, no han dejado de sucederse. En un post en la cuenta de Reddit de la candidata demócrata, ahora eliminada, que resurgió recientemente, Graham aparecía burlándose de un soldado estadounidenseque estuvo a punto de morir en combate.

"Este vídeo nunca pasa de moda", publicó la cuenta de Reddit "P-Hustle" en junio de 2019. Platner ha reconocido que se trataba de su cuenta en la red social. El post hacía referencia a un vídeo viral tomado de la cámara del casco del soldado de primera clase Ted Daniels tomado durante un tiroteo con los talibanes en 2012. Daniels recibió cuatro disparos y fue condecorado con el Corazón Púrpura por sus heridas.

"El estúpido hijo de puta no merecía vivir. Al menos su estupidez y su respiración sibilante de culo gordo están disponibles para que todos los futuros soldados de infantería los presencien y sientan desprecio". La mala puntería de los talibanes es la única razón por la que este bocazas consiguió volver a casa, ya que se las arregló para tomar todas las decisiones de mierda posibles en lo que respecta al combate de unidades pequeñas," dijo Platner en el post.

Platner también ha sido objeto de críticas en los últimos días por varias publicaciones crudas y explícitas en Reddit.

En varias entradas en línea posteriores a su servicio a principios de la década de 2000, había menospreciado a la policía, tachado de racistas a los individuos blancos de las zonas rurales, y adoptado un tono apático hacia quienes eran víctimas de agresiones sexuales.

El pasado mes de octubre, Platner se disculpó por los diversos comentarios, alegando que su salud mental se resintió tras sus estancias en Irak y Afganistán.

"Aunque no voy a defender cosas que dije en el pasado, sólo diré que si no hubiera sido por todo ese viaje, no sería quien soy hoy, y estoy increíblemente orgulloso de quien soy hoy", dijo Platner en un vídeo de octubre. "Y por eso, para aquellos de ustedes que han leído estas cosas y se han sentido ofendidos, han leído estas cosas y han visto a alguien que no reconocen, lo siento profundamente".

Los demócratas abrazan el asesinato de ejecutivos



En Michigan, un candidato demócrata ha sido criticado en las primarias al Senado por celebrar un acto de campaña con Hasan Piker, una controvertida personalidad de Internet que ha suscitado críticas por comentarios sobre Israel que muchos consideran antisemitas.

Piker ha aparecido para justificar el asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, a quien declaró culpable de "asesinato social" y llamó "endogámicos" a los judíos ortodoxos. En 2019, también dijo que "Estados Unidos se merecía el 11-S", aunque más tarde se disculpó por ello.

El candidato, Abdul El-Sayed, se presenta a las elecciones primarias demócratas para sustituir al senador saliente por Michigan Gary Peters. Estas elecciones se celebran el 4 de agosto. El-Sayedse enfrentó a críticas tanto de compañeros demócratas como republicanos por el acto.

El-Sayed se negó a denunciar estos comentarios durante una parada de campaña con Piker el mes pasado y en su lugar dijo que es "fundamental" que los demócratas acojan al streamer online. "No estoy aquí para desautorizar las opiniones de la gente", dijo El-Sayed. "Todo este juego del 'gotcha', la vigilancia de la plataforma, la cultura de la cancelación - pensaba que ya lo habíamos superado."

Para los líderes demócratas nacionales, esta oleada de retórica controvertida les obliga a plantearse una pregunta difícil: ¿las caóticas heridas autoinfligidas de sus candidatos desharán la ventaja que el partido mantiene actualmente sobre los republicanos?

El rendimiento electoral del partido el año pasado en al menos una elección fuera de ciclo puede ser el resquicio de esperanza de los demócratas.

Jay "Two Bullet "Jones en la carrera por la Fiscalía General de Virginia



El ex delegado demócrata Jay Jones fue mirado con lupa después de que se revelaran mensajes de texto en los que aparecía apoyando la violencia contra un oponente político en la Cámara de Delegados de Virginia. Jones dijo que elegiría a un oponente político para recibir una "bala" antes que a Adolf Hitler y Pol Pot, afirmando: "Gilbert recibe dos balas en la cabeza".

Aunque Jones se disculpó por los mensajes, fueron un lastre para su campaña. No obstante, derrotó al actual fiscal general republicano Jason Miyares por casi siete puntos.

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