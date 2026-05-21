Francia: Air France y Airbus condenados por homicidio involuntario por el accidente del vuelo Río-París de 2009, justicia para las 228 víctimas

Publicado por Carlos Dominguez 21 de mayo, 2026

La Justicia francesa declaró este jueves culpables a Air France y a Airbus de homicidio involuntario por el accidente del vuelo AF447, la mayor tragedia de la aviación francesa, ocurrida hace 17 años.

El Tribunal de Apelación de París revocó la sentencia absolutoria de primera instancia de abril de 2023 y condenó a ambas empresas como "únicos responsables" del siniestro que costó la vida a 228 personas. Además, les impuso la multa máxima prevista: 225.000 euros (unos $260.000) a cada una.

La decisión fue celebrada por los familiares de las víctimas. Danièle Lamy, presidente de la asociación Entraide et Solidarité AF 447, destacó en declaraciones recogidas por AFP que "por primera vez se condena a multinacionales aeronáuticas y se sitúa la seguridad por encima de cualquier otra consideración económica".

El accidente que conmocionó al mundo El 1 de junio de 2009, el Airbus A330 que operaba el vuelo AF447 entre Río de Janeiro y París se estrelló en el océano Atlántico en plena noche. A bordo viajaban 228 personas de 33 nacionalidades, entre ellas 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. Solo se recuperaron 50 cuerpos.

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​Las cajas negras revelaron que el accidente se originó por la congelación de las sondas Pitot (sensores de velocidad) mientras el avión atravesaba una zona de fuertes tormentas cerca del ecuador. Esto provocó una pérdida de datos de velocidad, desorientación de los pilotos y una serie de maniobras incorrectas que terminaron en caída la caída de la aeronave.

Fallos imperdonables: así condenó el tribunal a Airbus y Air France

El tribunal consideró probado que tanto Airbus como Air France cometieron fallos graves que contribuyeron de forma directa al accidente.

Por un lado, Airbus subestimó la gravedad de los problemas recurrentes de las sondas Pitot y no tomó medidas urgentes ni informó adecuadamente a las aerolíneas usuarias. Por otra parte, Air France no proporcionó a sus pilotos una formación suficiente sobre cómo actuar ante la congelación de estas sondas ni informó correctamente a sus tripulaciones.

Aunque en primera instancia los jueces reconocieron "imprudencias y negligencias" pero no encontraron un vínculo causal seguro, el Ministerio Público cambió de postura y pidió en apelación la condena penal. El Tribunal de Apelación le dio la razón.

Oprobio y advertencia

Airbus anunció de inmediato que recurrirá la sentencia ante la Corte de Casación, el Tribunal Supremo francés. Su abogado, Simon Ndiaye, calificó la decisión como "ajena a la Justicia y al derecho".

Por su parte, los fiscales Rodolphe Juy-Birmann y Agnès Labreuil fueron especialmente duros durante el juicio: "Esta condena arrojará el oprobio sobre estas dos empresas. Debe resonar como una advertencia", afirmaron, criticando además la falta de "una sola palabra de consuelo sincero" por parte de las compañías.

Diecisiete años después, las familias de las 228 víctimas del AF447 obtienen al fin un reconocimiento penal que muchos esperaban desde 2009.