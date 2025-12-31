Omar protagoniza un escándalo de fraude masivo en Minnesota por su apoyo a programas que fueron objeto de abusos

Publicado por Steven Richards 31 de diciembre, 2025

La representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, estuvo al frente de la ampliación de los fondos federales para los programas de alimentación y cuidado infantil durante la pandemia. Ahora, esos programas se encuentran en el centro de denuncias de fraude dentro de la comunidad inmigrante somalí en su estado natal.

Omar, quien representa un distrito congresional con una considerable población somalí en Minneapolis, impulsó la Ley MEALS en 2020, en el punto más crítico de la pandemia, y presentó una enmienda que permitiría al Gobierno federal otorgar exenciones a los gobiernos estatales para cubrir costos adicionales.

Omar presentó la Ley con el objetivo de eliminar las barreras de supervisión a la expansión de programas estatales de comidas financiados por el Gobierno federal en medio de los cierres de escuelas por la pandemia de COVID-19. La legislación permitió al Departamento de Agricultura eximir ciertos requisitos, incluidos aquellos relacionados con el aumento de los costos federales.

La Ley MEALS de Omar abrió la puerta a los defraudadores

Fue debido a estas exenciones que Minnesota se enfrenta ahora a un escrutinio por presunta mala gestión de los fondos federales, incluyendo por las distribuciones al programa "Feeding Our Future", que está vinculado a la actividad fraudulenta de más de 70 acusados. Los fiscales federales afirman que este esquema en particular costó a los contribuyentes $250 millones, después de que los acusados supuestamente desviaran los fondos del programa de comidas para uso personal o para enviarlos al extranjero durante la pandemia de COVID‑19.

A pesar de la controversia, Omar reafirmó su anterior apoyo a la ley MEALS. Cuando se le preguntó si se arrepentía de su voto a la luz de los procesamientos, dijo: "En absoluto, sirvió para alimentar a los niños".

"El mayor fraude de la era pandémica identificado": Garland

El Departamento de Justicia inculpó por primera vez a 47 personas en una trama de $250 millones relacionada con la organización sin fines de lucro en 2022, Just the News informó anteriormente. El entonces director del FBI, Christopher Wray, afirmó que los acusados “hicieron todo lo posible por explotar un programa diseñado para alimentar a niños desfavorecidos en Minnesota durante la pandemia de COVID‑19, desviando fraudulentamente millones de dólares destinados al programa para su propio beneficio”.

El fiscal General, Merrick Garland, que prestó sus servicios durante la Administración Biden, lo calificó como el mayor esquema de fraude de la era de la pandemia jamás identificado.

Pero el presunto fraude contra el programa de comidas es sólo una parte del fraude que afecta al sistema de asistencia social de Minnesota y que tiene su génesis en la comunidad inmigrante somalí de ese estado. El New York Times informó el mes pasado que el fraude probablemente asciende a más de $1.000 millones en fondos públicos mal utilizados.

En 2021, dos hombres fueron mencionados en una orden de registro relacionada con el esquema de fraude de Feeding Our Future: Ahmed Ghedi y Abdihakim Ahmed, asociados del Safari Restaurant & Event Center. Ambos hombres donaron un total de $5.400 a la campaña de Omar al Congreso. Omar también celebró su fiesta de victoria en el Congreso en 2018 en el restaurante.

Ambos hombres más tarde se declararon culpables de cargos relacionados con el fraude. La jefa de personal de Omar dijo al Sahan Journal que su campaña utilizó ese dinero para donarlo a comedores locales después de que se conociera el fraude.

Excolaboradores de la campaña de Omar se declaran culpables

Además, un antiguo colaborador de la campaña de Omar, Guhaad Hashi Said, se declaró culpable en agosto de dirigir un sitio falso de comidas llamado Advance Youth Athletic Development, donde afirmaba haber servido 5.000 comidas al día pero se embolsó $3,2 millones del programa de alimentos, informó anteriormente Just the News.

Alpha News informó que Said trabajó para las campañas de Omar en 2018 y 2020 "supervisando la movilización de votantes como 'enforcer."

El escrutinio en Minnesota volvió a saltar a la palestra poco después de las vacaciones de Navidad, cuando apareció un vídeo viral que mostraba guarderías vacías en Minneapolis que recibían subvenciones estatales. El vídeo en línea, publicado por el reportero independiente conservador, Nick Shirley, muestra visitas en persona a varias guarderías con licencia en Minneapolis.

Durante una visita a una de las instalaciones que más atención ha recibido, las grabaciones de Shirley no muestran niños ni actividad visible en el lugar, a pesar de que los registros indican que debería atender a casi 100 menores y ha recibido millones de dólares en apoyo estatal, según informó Just the News. El centro, ubicado en Nicollet Avenue en Minneapolis, llamó aún más la atención por un cartel que escribe incorrectamente “Learning” como “Learing”.

El hijo del propietario del centro se opuso al vídeo de Shirley, alegando que la visita del periodista independiente se produjo antes de la hora de apertura de la guardería.

"¿Vas a una cafetería a las 11pm y dices: 'Eh, no están trabajando?'", argumentó Ibrahim Ali, que afirmó ser el gerente de las instalaciones, en declaraciones a The New York Post. Además, dijo al Post que había 16 niños dentro de la guardería el lunes cuando fue entrevistado.

Sin embargo, un lugareño dijo al medio que "nunca habíamos visto a niños entrar ahí hasta hoy.

"Ese aparcamiento está vacío todo el tiempo, y tenía la impresión de que ese lugar está cerrado permanentemente", dijo la persona al Post.

Tikki Brown, comisionado del nuevo Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota, también rechazó las acusaciones de fraude, pero dijo que el departamento tomaría en serio las preocupaciones de fraude.

"Aunque tenemos dudas sobre algunos de los métodos utilizados en el vídeo, nos tomamos muy en serio la preocupación que suscita el fraude", dijo. "Ha habido investigaciones en curso con varios de esos centros. Ninguna de esas investigaciones descubrió hallazgos de fraude".

Abrir, no abrir y volver a abrir

A pesar de la afluencia de niños al Centro de Aprendizaje de Calidad el lunes, Brown dijo que, al parecer, el centro había cerrado definitivamente la semana pasada. Un portavoz del DCYF de Minnesota dijo más tarde a Newsweek que se enteraron el 19 de diciembre de que la guardería había cerrado pero, tras hacer un seguimiento más tarde, se enteraron el 29 de diciembre de que la guardería había decidido permanecer abierta.

Omar lleva tiempo reclamando un aumento de la financiación federal para este tipo de servicios de guardería gestionados por los distintos estados. Propone el preescolar universal, subsidios de guardería para familias con rentas bajas y comidas escolares universales, según la página web de su campaña.

Walz fue advertido en 2024

Los auditores estatales advirtieron al gobernador de Minnesota, Tim Walz, en febrero de 2024 de que su equipo no contaba con las protecciones adecuadas para el dinero de los contribuyentes que enviaba a grupos y trabajadores sin ánimo de lucro, más de dos años después de que se presentaran los primeros cargos en la trama de fraude Feeding Our Future.

Los auditores encontraron una “incumplimiento generalizado” dentro de la administración de Walz respecto a las políticas de gestión de subvenciones, lo que “indicaba problemas sistémicos en la supervisión de las subvenciones”. Al señalar específicamente el programa de comidas, los auditores afirmaron que el Departamento de Educación de Minnesota “debería tomar medidas adicionales para verificar la información presentada en apoyo de las solicitudes de patrocinio enviadas por solicitantes de alto riesgo”.

Walz defendió a su administración, diciendo que no había ningún empleado estatal "implicado" en la fechoría. "No hay un solo empleado estatal que estuviera implicado en hacer algo que fuera ilegal. Sencillamente, no actuaron con la diligencia debida", dijo Walz, según MPR News.

Más investigaciones

Ese mismo año, el Departamento de Trabajo anunció que el estado de Walz había perdido $430 millones por pagar prestaciones de desempleo en exceso durante la pandemia. Aunque el porcentaje de pagos indebidos fue inferior al de muchos otros estados, la considerable pérdida total alarmó a algunos miembros de la legislatura estatal, especialmente a los republicanos.

La preocupación generalizada por el fraude llevó al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes a iniciar una investigación a principios de este mes sobre la gestión de Walz de los programas de prestaciones estatales financiados con fondos federales, principalmente durante la pandemia de COVID-19.

El presidente del Comité, el republicano James Comer, dijo que su investigación se centraría en lo que describió como "fraude generalizado en los programas de servicios sociales de Minnesota bajo la supervisión del gobernador Tim Walz, los esfuerzos del Estado para encubrirlo y las represalias contra los denunciantes que trataron de proteger el dinero de los contribuyentes".

El comité envió cartas al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al fiscal General, Keith Ellison, en busca de "documentos, comunicaciones y registros como parte de la investigación del Comité", según un comunicado de prensa. Esas cartas exigían que Walz y Ellison tuvieran hasta el 17 de diciembre de 2025 para proporcionar la información solicitada al Comité de Supervisión.

El comité fijó el 17 de diciembre como fecha límite para las respuestas. No está claro si Walz contestó al comité a tiempo. Ellison envió una carta a Comer en esa fecha en la que manifestaba su compromiso de investigar el fraude y entregar algunos de los datos solicitados por el comité, pero también decía que otros datos, especialmente sobre investigaciones de fraude en curso, son "privilegiados" y "no públicos".

La semana pasada, Comer anunció que su comité ampliaría su investigación sobre el posible fraude en los programas sociales de Minnesota, incluyendo indagar si el estado intentó encubrir el esquema de fraude y/o tomar represalias contra los denunciantes que expusieron problemas en los programas financiados por los contribuyentes, informó Just the News.

