La Casa Blanca anuncia que China comprará hasta $17.000 millones en productos agrícolas estadounidenses tras la cumbre de Pekín

Publicado por Williams Perdomo 18 de mayo, 2026

La Casa Blanca anunció este domingo que China comprará al menos $17.000 millones anuales en productos agrícolas estadounidenses durante 2026, 2027 y 2028. El anuncio se hizo tras los acuerdos alcanzados entre el presidente Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping, durante la cumbre celebrada en Pekín.

Según el comunicado oficial, este compromiso se suma a los acuerdos de compra de soja asumidos por China en octubre de 2025 y forma parte de un amplio paquete de medidas económicas y comerciales negociadas entre ambos países.

La reunión supuso la primera visita de un presidente estadounidense a la República Popular China desde 2017. Durante el encuentro, ambos líderes acordaron avanzar hacia “una relación constructiva de estabilidad estratégica sobre la base de la equidad y la reciprocidad”.

Además de las compras agrícolas, China aprobó una adquisición inicial de 200 aviones Boeing fabricados en Estados Unidos para aerolíneas chinas, en lo que la Casa Blanca calificó como el primer compromiso de compra de aeronaves Boeing estadounidenses desde 2017.

El comunicado también señala que Pekín abordará las preocupaciones de Washington sobre el suministro de tierras raras y otros minerales críticos, incluidos itrio, escandio, neodimio e indio, así como las restricciones relacionadas con tecnologías y equipos para su producción y procesamiento.

En el sector agroalimentario, China restauró además el acceso al mercado para la carne de vacuno estadounidense al renovar las autorizaciones vencidas de más de 400 instalaciones y añadir nuevas licencias. También trabajará con reguladores estadounidenses para levantar las suspensiones pendientes sobre instalaciones cárnicas de Estados Unidos.

Asimismo, China reanudó las importaciones de productos avícolas procedentes de estados estadounidenses declarados libres de gripe aviar altamente patógena por el Departamento de Agricultura.