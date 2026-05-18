Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes convencieron a Trump de frenar un ataque inminente contra Irán

Publicado por Joaquín Núñez 18 de mayo, 2026

Donald Trump anunció que Estados Unidos y una coalición de países de Medio Oriente han suspendido un ataque programado para el próximo martes contra Irán. El presidente anunció que la suspensión tiene que ver con una avanzada ronda de negociaciones con el régimen iraní. Sin embargo, remarcó que las fuerzas siguen preparadas para realizar un ataque "a gran escala" y "con muy poca antelación".

En su cuenta de Truth Social, el presidente aseguró que el ataque era inminente. Además de Estados Unidos, los otros países que iban a participar eran Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, Trump afirmó que sus respectivos líderes lo convencieron de pausar el ataque para priorizar las negociaciones en curso. En cuanto a los detalles de las negociaciones, el republicano solo aclaró que no se le permitirá a Irán tener armas nucleares.

"Basándome en mi respeto por los líderes mencionados anteriormente, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth; al presidente del Estado Mayor Conjunto, general Daniel Caine; y a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que NO llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana. Sin embargo, también les he ordenado estar preparados para avanzar con un asalto total y a gran escala contra Irán con muy poca antelación, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El mensaje de Trump se produjo mientras Washington DC y Teherán mantienen conversaciones con Pakistán como intermediario. Sin embargo, desde hace días no se reportan avances. La información más reciente se conoció el 10 de mayo, cuando el presidente rechazó públicamente la última propuesta de paz iraní y la calificó como "inaceptable".

El presidente aumentó la presión el domingo 17 de mayo, cuando volvió a amenazar al régimen iraní: "Para Irán, el tiempo corre, y más les vale darse prisa, Y RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. ¡EL TIEMPO ES FUNDAMENTAL!".