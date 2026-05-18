Adani Enterprises pagará $275 millones a EEUU por presuntas violaciones de sanciones contra Irán

Publicado por Carlos Dominguez 18 de mayo, 2026

Adani Enterprises Limited (AEL), una de las principales empresas del conglomerado del multimillonario Gautam Adani, alcanzará un acuerdo con el Departamento del Tesoro para pagar $275 millones y resolver una investigación civil por presuntas violaciones de las sanciones impuestas contra el régimen iraní.

Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), AEL aceptó resolver su posible responsabilidad civil por 32 aparentes violaciones relacionadas con la compra de envíos de gas licuado de petróleo (LPG) entre noviembre de 2023 y junio de 2025.

AFP reveló que el acuerdo se anunció este lunes y representa un paso importante en la resolución de los problemas regulatorios que enfrenta el grupo Adani en EEUU.

La empresa niega violaciones deliberadas

La compañía había reconocido en febrero de 2026 que mantenía conversaciones voluntarias con la OFAC y que cooperaba plenamente con la investigación. En ese momento, Adani Enterprises indicó que había detenido las importaciones relevantes y negó cualquier violación deliberada de las sanciones.

Este acuerdo no implica una admisión de culpa por parte de AEL, una práctica habitual en este tipo de resoluciones civiles.