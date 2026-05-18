Imputado el testaferro de Maduro tras ser nuevamente extraditado a EEUU: Alex Saab podría enfrentar hasta 20 años de prisión

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 18 de mayo, 2026

Alex Saab, considerado el principal operador financiero del depuesto Nicolás Maduro, compareció este lunes ante un tribunal federal de Miami. La presentación judicial ocurrió inmediatamente después de su sorpresiva deportación a los Estados Unidos, ejecutada el pasado fin de semana por el régimen interino de Delcy Rodríguez.

La fiscalía estadounidense imputó hoy formalmente a Saab por cargos de soborno y lavado de activos, enfrentándose a hasta 20 años de cárcel.

Las acusaciones se centran en el desvío de cientos de millones de dólares procedentes de contratos estatales para importar alimentos de baja calidad, en una época de severa escasez en el país sudamericano.

Un fraude multimillonario con asistencia social

Saab compareció ante la corte con grilletes y vistiendo el uniforme beige reglamentario de los centros de reclusión federales. Al ser interrogado por la jueza sobre el conocimiento de los cargos penales en su contra, Saab respondió en inglés: “Sí, señora”.

La acusación formal consta de cinco páginas y detalla un patrón de conspiración delictiva enfocado en el blanqueo de capitales.

Las investigaciones del Departamento de Justicia exponen que Saab, junto a su colaborador habitual Álvaro Pulido, estructuró una red de empresas ficticias y documentación de embarque alterada.

A través de este entramado, pagaron sobornos a altos cargos oficiales para asegurar contratos inflados dentro del programa de alimentación estatal (CLAP), adquiriendo insumos en México y Colombia con sobreprecios.

El expediente detalla además cómo la organización delictiva expandió su radio de influencia operativa tras la implementación de las restricciones comerciales internacionales sobre Venezuela. Aprovechando las dificultades del comercio exterior venezolano, el grupo obtuvo acceso preferencial a flujos multimillonarios de fondos vinculados a las ventas de crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El fracaso de la diplomacia de Biden y la transición en Caracas

El procesamiento de Saab representa un vuelco significativo respecto a las decisiones de la administración demócrata anterior.

En 2023, el presidente Joe Biden otorgó un indulto formal a Saab a cambio de la liberación de prisioneros estadounidenses en Caracas, en un intento por negociar condiciones para unas elecciones presidenciales con Maduro. Dicha estrategia recibió duras críticas de sectores republicanos y de agencias de seguridad federales.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero a manos del ejército estadounidense, el Departamento de Justicia reactivó los expedientes contra el empresario por delitos financieros que no estaban cubiertos por el indulto limitado de la era Biden.

Su posterior expulsión de territorio venezolano fue decidida por Delcy Rodríguez, como parte de una purga interna contra empresarios y funcionarios que lucraron bajo la sombra de Maduro.

Fracturas ideológicas en el régimen venezolano

La entrega de Saab a las autoridades norteamericanas desató tensiones internas entre las facciones sobrevivientes del aparato estatal chavista. Mario Silva, antiguo presentador de la televisión gubernamental, criticó severamente la legalidad de la medida.

Silva sostuvo que el traslado infringe las normativas constitucionales contra la extradición de nacionales y alertó a los cuadros políticos chavistas al señalar que “nadie está a salvo en este momento”.

“El imperialismo no negocia, el imperialismo conquista, busca, hurga, hasta que te revienta, hasta que revienta nuestro país”, dijo Silva.

Para mitigar los cuestionamientos, Diosdado Cabello respaldó públicamente la medida aduciendo que Saab había falsificado su documentación ciudadana y que su verdadera nacionalidad es colombiana.

Esta posición, sostenida por todo el régimen interino de Rodríguez, refleja un cambio absoluto de retórica frente a las campañas públicas que el chavismo ejecutó años atrás, cuando catalogaba a Saab como un diplomático venezolano secuestrado de forma ilegal por los Estados Unidos.

Los fiscales federales estadounidenses consideran que Saab posee información de alto valor estratégico para los juicios de narcotráfico que enfrenta Maduro en los tribunales de Manhattan, recordando que ya cooperó con la Administración de Control de Drogas (DEA) después de su primera detención.