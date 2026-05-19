El senador Rick Scott en VOZ News: "Cuba es la raíz de la inestabilidad en América Latina"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de mayo, 2026

El senador republicano por Florida, Rick Scott, pasó por VOZ News para conversar con la periodista y productora ejecutiva de VOZ Karina Yapor sobre los principales frentes de la política exterior estadounidense en el hemisferio. La entrevista llegó apenas un día después de que el portal Axios revelara, citando informes de inteligencia estadounidense, que el régimen de Miguel Díaz-Canel habría adquirido desde 2023 más de 300 drones militares provenientes de Rusia e Irán, con capacidad ofensiva, de reconocimiento y vigilancia. Según el reporte, funcionarios cubanos habrían discutido escenarios de uso de ese arsenal contra la base naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses e incluso zonas cercanas a Key West, en Florida.

Consultado por Yapor sobre la magnitud de esa amenaza —Cuba se encuentra apenas a 90 millas del territorio estadounidense—, el senador Scott no anduvo con rodeos y puso a la isla en el centro del problema regional:

"Cuba es la raíz de la inestabilidad en América Latina, es terrible para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Gracias al presidente Trump por su posición contra el régimen cubano. Es importante para mí la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Raúl Castro y Díaz-Canel necesitan presión de los Estados Unidos. La lucha todos los días es importante. Hoy no hay dinero, no hay petróleo al régimen cubano. Daré ayuda a toda la gente de Cuba en su lucha por la libertad y la democracia".

La conversación después dio un giro hacia Colombia, en la antesala de unas elecciones marcadas por la violencia política. Este fin de semana, dos miembros del equipo de campaña del candidato conservador Abelardo de la Espriella fueron asesinados, lo que reavivó las dudas sobre las garantías democráticas en el país vecino, liderado por el izquierda y exguerrillero Gustavo Petro. La respuesta de Scott sobre el presidente Petro fue directa: "Estoy muy preocupado por el futuro de Colombia y la democracia en Colombia. Gustavo Petro es una persona muy mala. Es una persona que se acuerda del M-19. Es el ayudante de los carteles, amigo de Maduro".

El senador también se refirió a México, en medio de las tensiones entre Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum por la negativa a extraditar a miembros del partido Morena acusados de tráfico de drogas en Estados Unidos.

"Lo importante es mantener a los americanos a salvo. Si el gobierno de México no va a hacer su trabajo para evitar que los carteles maten a los americanos, tendremos que hacerlo nosotros mismos. Y si ella quiere cooperar o no, no vamos a permitir que los carteles continúen matando a los americanos. No vamos a permitir que ellos vengan aquí con bandas, que vengan a vender drogas y matar a sus hijos. Vamos a evitar la muerte en América, ya sea si ella quiere ser parte de eso o no".

Finalmente, ante una pregunta sobre el conflicto con Irán y su impacto en la economía estadounidense, el senador defendió la estrategia de la administración Trump y conectó la política exterior con la protección de los ciudadanos en casa:

"Crecí en una familia pobre, sé el problema. Estos precios altos están haciendo daño a nuestras familias. Sin embargo, quieren matarnos. El presidente Trump heredó una economía terrible y un mundo terrible. El acuerdo de Obama con Irán, en el que les permitimos tener armas nucleares, fue terrible. Trump hizo lo correcto al detener que tuvieran armas nucleares. ¿Será difícil? Sí. ¿Va a tomar tiempo para que los precios del gas bajen? Sí. Pero no quiero que ningún americano muera por un arma nuclear de Irán".