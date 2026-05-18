Kevin Warsh jurará este viernes como nuevo presidente de la Reserva Federal

Kevin Warsh, durante una audiencia en el Senado NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 18 de mayo, 2026

Kevin Warsh, elegido por el presidente Donald Trump, prestará juramento esta semana como nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed).

La ceremonia se celebrará en la Casa Blanca este viernes 22 de mayo, según informó AFP.

Después de ser propuesto por Trump, Warsh recibió la aprobación del Senado el 13 de mayo para ejercer como nuevo presidente de la Fed para los próximo cuatro años.

Sucederá en el cargo a Jerome Powell, quien ha estado inmerso en una espiral de discrepancias con Trump debido a los tipos de interés.