El DHS cooperó en la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias

Publicado por Alejandro Baños 19 de mayo, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) colaboró en la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Concretamente, según indica el juez José Luis Calama -instructor del caso en el que está involucrado Rodríguez Zapatero-, el DHS entregó a las autoridades policiales españolas extractos de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas, expresidente de la aerolínea Plus Ultra, en el que hay referencias al espresidente del Gobierno de España.

El abogado venezolano Nizar El Fakih reportó esta información a través de su perfil en X. También lo hizo el medio Vloonk, que incluyó una imagen del auto del juez Calama en el que se refleja la colaboración del DHS en este caso.

Rodríguez Zapatero, miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) -al que también pertenece el actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez- está siendo investigado el caso del rescate público de Plus Ultra.

La aerolínea recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público -otorgado por el Gobierno de Sánchez- en marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de covid-19.

El expresidente del Gobierno de España tendrá que comparecer ante la justicia para declarar el 2 de junio.