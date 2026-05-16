Trump sobre un posible avance chino sobre Taiwán: “No creo que hagan nada mientras yo esté aquí”

Publicado por Joaquín Núñez 15 de mayo, 2026

Donald Trump se refirió al futuro de Taiwán tras su visita a China. En una entrevista con Bret Baier para Fox News, el presidente aseguró que la isla es un tema central para Xi Jinping y que conversaron al respecto. El republicano llamó Pekín y Taipéi a "bajar el tono" y aseguró que le gustaría que todo "siguiera como está".

Trump viene de realizar una visita de Estado de tres días en China. Allí, mantuvo diversas reuniones con Xi, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh). La agenda abarcó temas comerciales, la inteligencia artificial y la guerra en Medio Oriente. El presidente destacó haber conseguido "acuerdos comerciales fantásticos".

Durante su visita a Pekín, el republicano habló con Baier, quien lo consultó sobre la situación con Taiwán. Trump afirmó que China no tomaría medidas sobre Taiwán mientras él permanezca en el poder, remarcando que su liderazgo funciona como un factor de disuasión: “Ahora, en mi opinión, no creo que hagan nada mientras yo esté aquí. Cuando no esté aquí, creo que podrían hacerlo, para ser sincero contigo”.

Además, remarcó que China no quiere un Taiwán "independiente", advirtiendo que podría desembocar en un escenario bastante "duro" y que "pasarían cosas malas". En adición, Trump afirmó que le gustaría que "todos los fabricantes de chips de Taiwán vinieran a Estados Unidos".

"Pero ahora tienen a alguien allí que quiere independizarse", continuó Trump, en aparente referencia al presidente taiwanés, Lai Ching-te. "Bueno, independizarse es algo muy arriesgado. ¿Sabes? Quieren independizarse porque quieren entrar en una guerra y creen que tienen a Estados Unidos de su lado. Me gustaría que todo siguiera como está", sumó.

Aunque no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, Estados Unidos es su principal aliado internacional y, en virtud de una ley aprobada en 1979, proporciona a la isla medios defensivos para fortalecer su capacidad de disuasión.

La base legal es el Taiwan Relations Act, una ley aprobada por el Congreso y promulgada en 1979 tras el reconocimiento diplomático estadounidense de la República Popular China. La legislación establece que Estados Unidos debe poner a disposición de Taiwán capacidades defensivas y mantener la capacidad de responder ante amenazas que pongan en riesgo la seguridad o el sistema de la isla.

Sin embargo, en la entrevista con Baier, Trump puso en duda la venta de un paquete de armas de 14.000 millones de dólares a Taiwán: "Bueno, aún no lo he aprobado. Ya veremos qué pasa".