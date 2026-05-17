Publicado por Carlos Dominguez 17 de mayo, 2026

El presentador Bill Maher no se guardó nada en su programa Real Time. En un duro monólogo, condenó lo que considera una peligrosa normalización de la violencia política desde algunos sectores de la izquierda en el país.

Tras los recientes intentos de asesinato contra el presidente Trump y el asesinato del activista Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA (TPUSA), Maher advirtió que una parte de la izquierda está convirtiendo a los agresores en figuras casi heroicas.

"Luigi Mangione, Cole Thomas Allen, Tyler Robinson y el fantasma de Thomas Crooks podrían formar un grupo musical llamado ‘New Kids on the Glock’", ironizó el conductor.

Violencia política y fracaso personal

Maher citó una encuesta de Harvard según la cual casi el 40% de los jóvenes cree que la violencia política puede estar justificada en ciertos casos. "¡Guau! Parece que hace solo cinco minutos una de las grandes causas de la izquierda era el control de armas, ¿y ahora las armas son la solución?", criticó.

Aunque reconoció que mucha gente está frustrada con la Administración Trump, Maher argumentó que detrás de estos actos suele haber más fracaso personal que convicción ideológica. "Si estás tan obsesionado con Trump, en realidad no estás enfadado con él… estás enfadado con tu propia vida", sentenció.

"No eres un héroe": el reproche de Maher a los aspirantes a asesinos

Durante su monólogo, Bill Maher mostró una imagen del momento en que Cole Allen, un ingeniero informático de 31 años acusado de intentar un ataque en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, era reducido en el suelo por los agentes de seguridad en el Hilton.

"No eres un héroe", les dijo a los aspirantes a asesinos. "Solo eres el típico tipo que se lanza al campo durante un partido de béisbol para llamar la atención… solo que tú prefieres ser un mártir a ser un don nadie".