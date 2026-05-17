Publicado por Carlos Dominguez 17 de mayo, 2026

Los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama clasificaron a las Finales de la Conferencia Oeste tras vencer de forma contundente a los Minnesota Timberwolves por 139-109, cerrando la serie por 4-2. Es la primera vez que el equipo texano llega a esta instancia desde 2017.

Stephon Castle, el joven base de 21 años, fue la gran figura del partido con 32 puntos (11-16 en tiros de campo), 11 rebotes y 6 asistencias, explotando los espacios que dejó la defensa de Minnesota, concentrada en frenar a Wembanyama. El francés aportó 19 puntos y 6 rebotes en una noche más discreta para él.

Los Spurs dominaron de principio a fin, llegando al descanso con una ventaja de 74-61. En el tercer cuarto aumentaron la intensidad defensiva, especialmente con una marca asfixiante de dos contra uno sobre Anthony Edwards, quien terminó con 24 puntos pero muy baja efectividad (9-26 en tiros de campo).

En un gesto inusual, Edwards se acercó al banco de los Spurs cuando aún quedaban ocho minutos de juego y los locales perdían por 25 puntos para felicitarlos. "En ese momento sabes que ya no vas a volver a meterte en el partido, asi que sólo tratas de darles el respeto que se merecen", explicó después el escolta.

Ahora los Spurs se enfrentarán al Oklahoma City Thunder. "Sabemos que será una serie completamente diferente. Es un equipo que sabe cómo jugar básquet", advirtió Wembanyama. "Estoy impaciente, aunque el cuerpo esté cansado. Solo las palabras 'final de conferencia' ya son una locura", subrayó. "Lo he oído toda mi vida y ahora estoy ahí, es una sensación especial. Espero que sea la primera de muchas por venir".

Wembanyama vs SGA: el gran duelo de las Finales del Oeste

Los aficionados de la NBA ya anticipan con entusiasmo el enfrentamiento entre los Thunder y los Spurs, los dos mejores equipos de la Conferencia Oeste, con especial atención al duelo estelar entre Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama.

Tanto SGA como Wembanyama, junto a Nikola Jokic, son finalistas al premio MVP de la temporada, cuyo ganador se conocerá este domingo.

Aunque Oklahoma City llega como claro favorito, San Antonio ha sido el equipo revelación del año, superando todas las expectativas. Tras seis años sin playoffs, su objetivo inicial era simplemente regresar a la postemporada y seguir construyendo alrededor de Wembanyama, pero han logrado mucho más.

"Realmente no nos importa el ruido de afuera. Sabíamos que íbamos adelantados al plan probablemente en diciembre del año pasado", comentó Stephon Castle sobre el inesperado progreso del equipo.

Los Pistons sobreviven y fuerzan otro juego

En el Este, los New York Knicks ya esperan en la final de conferencia al ganador de la serie entre Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons.

Este viernes, los Pistons reaccionaron a tiempo y vencieron 115-94 a los Cavaliers, igualando la serie 3-3 y forzando un séptimo y decisivo partido que se disputará el domingo en Detroit.

Cleveland, con James Harden (23 puntos) y Donovan Mitchell (18), tenía todo a favor para cerrar la serie en casa, apoyados por tres victorias consecutivas y el empuje de su público, donde no habían perdido en estos playoffs.

Sin embargo, los Pistons, primeros cabezas de serie del Este, volvieron a demostrar el enorme carácter competitivo que han mostrado durante toda la postemporada.

Tras remontar un 3-1 en primera ronda ante Orlando Magic, Detroit ha logrado sobrevivir en cuatro ocasiones en estos playoffs cuando estaba al borde de la eliminación.

Cade Cunningham volvió a ser el líder del equipo con 21 puntos, 8 asistencias y 5 triples.

Los Pistons buscarán el domingo clasificar a su primera final de conferencia desde 2008, mientras que los Cavaliers no llegan a esa instancia desde 2018.

"Habrá muchísima energía, será una locura", auguró Cunningham. "La afición también irá con todo, va a ser divertido".