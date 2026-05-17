Eric Trump anuncia que demandará a Jen Psaki y a MS Now: “Mentiras descaradas”

Publicado por Nicholas Ballasy 17 de mayo, 2026

Eric Trump, uno de los hijos del presidente Trump, anunció que planea demandar a la presentadora de MS Now Jen Psaki y a la cadena por comentarios que, según él, lo vincularon falsamente con negocios en China durante un viaje con su padre.

Psaki dedicó un segmento esta semana después de que se viera a Eric Trump viajando a China junto al presidente. Durante la emisión, la presentadora se refirió a un informe del Financial Times sobre ALT5 Sigma, empresa en la que supuestamente Eric había actuado como observador del consejo y asesor.

"Hoy, mientras Eric está en China con su padre, el Financial Times informa que esta compañía tiene un memorando de entendimiento para explorar un posible acuerdo con un fabricante chino de chips para construir centros de datos de IA y un montón de otras cosas relacionadas con la inteligencia artificial", dijo Psaki.

Añadió que Nano Labs ha sido vinculada al Partido Comunista Chino.

"Desde luego parece que Eric podría estar sacando algo más que solo tiempo de calidad con su padre de este viaje a China, ¿no?", comentó Psaki.

Eric acusó a Psaki de difundir información falsa y anunció su intención de demandar tanto a la presentadora como a MS Now.

"Contrario a su monólogo y sus mentiras descaradas, yo NUNCA he estado en el consejo de ALT5, ni ahora ni nunca. Cualquier persona con acceso básico a Google y dispuesta a abrir el informe anual o las declaraciones de poder de la compañía lo sabría", escribió.

"No he tenido ninguna participación en ninguna discusión de fusión que involucre a ninguna entidad pública que yo no dirija o controle", afirmó.

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