El día a día de los estadounidenses: así distribuyen su tiempo entre trabajo, descanso y vida cotidiana

Publicado por Williams Perdomo 17 de mayo, 2026

¿Cómo emplean su tiempo los estadounidenses? Un análisis del Pew Research Center ofrece una mirada detallada sobre las actividades diarias de hombres y mujeres en el país y revela las diferencias marcadas en la forma en que ambos organizan sus jornadas.

El estudio, basado en datos de la American Time Use Survey de la Oficina del Censo, revisa cuánto tiempo dedican los adultos a actividades como trabajar, dormir, cocinar, cuidar a la familia, hacer ejercicio o disfrutar del ocio.

Los resultados muestran que los hombres destinan más tiempo al trabajo remunerado y al ocio, mientras que las mujeres emplean más horas en tareas domésticas, cuidado personal y responsabilidades familiares.

En promedio, los hombres estadounidenses pasan más tiempo trabajando fuera del hogar. También dedican más minutos diarios a actividades recreativas y deportivas. Las mujeres, por su parte, invierten más tiempo en cocinar, limpiar, organizar la casa y atender tareas relacionadas con el cuidado familiar.

En ese sentido, el estudio muestra que los estadounidenses dedican un promedio de 1 hora y 57 minutos al día a las tareas domésticas. Sin embargo, hombres y mujeres a veces difieren en el tiempo que dedican a cada actividad. Por ejemplo, los hombres dedican un promedio de 1 hora y 34 minutos diarios a las tareas domésticas, mientras que las mujeres dedican 2 horas y 19 minutos.

Según Pew Research Center, los hombres empleados trabajan en promedio más de 5 horas diarias, frente a las 4 horas y 31 minutos de las mujeres.

En cuanto al descanso, el estudio señala que dormir representa una parte importante de la rutina diaria de los estadounidenses. Además, el tiempo dedicado al sueño varía según la edad.